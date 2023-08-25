مشهد فريد.. سلاحف بحرية تخرج من رمال شاطئ العريش فى طريقها للبحر.. صور

يتجدد يوميا على شاطئ العريش ظهور عشرات السلاحف الصغيرة التى تخرج من الرمال وتبدأ حركتها فى اتجاه الشاطئ، وهو ما جذب أنظار المصطافين من أبناء المحافظة وزوارها الذين يحرصون على توثيق اكتشافهم السلاحف ومساعدتها فى الوصول لمياه البحر.

بدورها بدأت الجهات المسئولة عن البيئة فى شمال سيناء، تتبع آثار خروج السلاحف من الرمال، وعمل حماية لها، وبحسب بيان جهاز شئون البيئة بالمحافظة، أن هذه ظاهرة طبيعية لفقس بيض السلاحف البحرية التى تخرج للشاطئ وتضع بيضها ثم تعود للبحر، وعندما يحين وقت فقس البيض وتخرج السلاحف الصغيرة بدورها تسير فى اتجاه البحر لتأخذ دورة حياتها الطبيعية.

خروج السلاحف من رمال الشاطئ، تركز فى منطقة الأيوبى على ساحل مدينة العريش، وعاد للظهور فى منطقة شاطئ النخيل.

والتقط مجموعة من زوار محافظة شمال سيناء صورا توثيقية لاكتشافهم خروج السلاحف من حولهم اثناء قضائهم وقت على الشاطئ، ومن الرمال بجوار حوائط شاليهات وفنادق على ساحل مدينة العريش.

ويتزامن موسم الصيف على شاطئ العريش بشمال سيناء، كل عام مع توقيت فقس بيض السلاحف البحرية على رمال الشاطئ، وخروج سلاحف صغيرة تأخذ مسارها الطبيعى بالعودة للبحر، إلا أن أعدادا كبيرة منها تضل طريقها وسرعان ما يلتقطها الأهالى المتواجدون على الشاطئ قبل نفوقها ويعيدونها للبحر لتكمل دورة حياتها.

وفقس بيض السلاحف على الرمال يسبقه خروج الأمهات من البحر، ووضع بيضها على بعد أمتار فى الرمال ليكون بيئة حاضنة له حتى الفقس.

وروى الدكتور هانى الأشقر، أحد أبناء مدينة العريش الذى عاد اليها ليقضى إجازته الصيفية على شاطئ الأيوبى، إنه قبل أيام كان برفقة أسرته على موعد مع إنقاذ لمجموعة سلاحف خضراء جديدة.

وأشار إلى أن أطفاله أثناء تحركهم على الشاطئ وجدوا إحداها يسير على الرمال، ولأنه سبق وعثر عليها قبل سنوات ويعرف أن هذا الكائن هو شقيق لمجموعات أخرى حديثة الفقس، انطلق مع أطفاله فى رحلة بحث عن بقيتها لأنه يعلم أنها قد تضل طريقها وتسير عكس اتجاه مسارها الطبيعى وهو البحر بسبب جاذبية الأضواء، وبالفعل استطاع جمع نحو 50 سلحفاة صغيرة، بعد رحلة بحث طويلة على بمحيط المكان حول مبانى الشاليهات وأطلقها مجددا فى مياه البحر والاطمئنان على استمرارها فى السباحة وعدم عودتها من المياه.

وأضاف أنه سعيد للمرة الثانية يشارك فى عملية انقاذ للسلاحف لتعود للمياه ولتبدأ حياتها الجديدة، وربما تعيش حتى تعود لنفس المكان بعد زمن ليس بقليل لتبيض مجددا على الساحل ويقوم أولادى وأحفادى بعمل المثل.

وتابع قائلا "العريش مدينة رائعة لديها طبيعة خلابة يجب المحافظة عليها وتنميتها، موجها لكل من يقدر الطبيعة وما بها من خيرات الله ".

يذكر لأنه ما بين الحين والآخر اعتاد رواد شاطئ العريش بشمال سيناء والصيادون وكل من يصل للشاطئ العثور على سلاحف بحرية تقذف ببعضها أمواج الشاطئ أو تكون فى طريقها لوضع البيض على الرمال وتظل طريق العودة ويكون الموت مصيرها.

من أصحاب تجارب سابقة فى انقاذ السلاحف على شاطئ العريش بمنطقة " الأيوبى" مجموعة من الشباب المحبين للبيئة القائمين بتشغيل مشروعات خدمية على الشاطئ، وبحكم تواجدهم طوال الـ24 ساعة يرصدون كل مايخرج من البحر او يدخله، وكان من بينها السلاحف البحرية، والذين عثروا على الرمال على سلحفاة كبيرة الحجم " ترسة بحرية " بدأت فى حالة إعياء وإرهاق شديد، تجمع حولها المصطافين كلا يريد أخذها ولكنهم انقذوها من بين أيديهم وعندما سكبوا عليها الماء وجدوها تنتعش وتتنفس وعلى الفور حملوها لمياه البحر التى ما أن وصلت لها حتى انطلقت فى عرض البحر لتختفى عن الأنظار.

وقال الشاب عطا ابو أحمد ابو كرفاش قائد فريق المتطوعين لإنقاذ السلاحف، إنهم لم يسمحوا لأحد أن يقترب منها، وتبين أنها لو بقيت تحت الشمس لفارقت الحياة، ويومها وبحكم الخبرة عرفنا أن خروجها للشاطئ كان بحثا عن مكان تضع فيه بيضها وليس لمجرد خروج عادى أو لفظ أمواج البحر لها لأنها كانت على قيد الحياة.

وأضاف أن ما توقعناه كان فى محله وبعد شهر بالتمام فوجئنا بخروج كميات من السلاحف الصغيرة من تحت الرمال، وبدأت فى حركة عشوائية غير منظمة وتعانى ارهاق وعرفنا أن تلك السلحفاة كانت وضعت فى المكان بيضها الذى فقس للتو وقررنا أن نستكمل دور إنقاذ هذه السلسلة من السلاحف البحرية وجمعناها فى وعاء وسبحنا بها فى عمق البحر وأطلقناها وكان أجمل مافى الأمر إنها انطلقت تسبح بسرعة كما فعلت أمها من قبل قدرت أعدادها بنحو 50 سلحفاة بحرية.

وأشار أن الشباب المنقذين لها هم زملاء له فى موقع العمل وجميعهم اعتادوا على هذه الظواهر، ويعتبرون أن دورهم ورسالتهم هو الحفاظ على البيئة الطبيعية وفقا لتوجيهات أجهزة الدولة، وأن يكونوا عونا فى هذا الجانب.

وسبق وسجلت إدارة البيئة بشمال سيناء ظهور سلاحف بحرية على الشاطئ يتم العثور عليها ميتة ويتم اكتشاف خروجها بعد أيام.