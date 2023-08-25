مدير شباب ورياضة الأقصر يتفقد إنشاء الملعب الخماسى بمركز شباب الاتحاد.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تفقد صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، عملية إنشاء الملعب الخماسي المنجل بمركز شباب الإتحاد التابع لإدارة شباب الأقصر، ورافقه كل من الدكتور ياسر السنوسي عاشور وكيل المديرية للشباب، وعمر حرزالله مدير إدارة شباب الأقصر، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

ويعتبر ملعب مركز شباب الإتحاد ضمن خطة الوزارة لإنشاء الملاعب التي تساهم في ممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة، حيث تأتي هذه المتابعات وفقاً لتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بضرورة المتابعة المستمرة لكافة الهيئات الشبابية والرياضية، للوقوف على مدى سير العمل وانضباط العاملين وتذليل المعوقات بالشكل الذى يضمن تحقيق أهداف واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة.

كما تم فى ضوء حرص وزارة الشباب والرياضة " الإدارة المركزية للأداء الرياضى"الإدارة العامة للموهبة الرياضية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، إجراء اختبارات الانتقاء لرياضة الملاكمة مواليد 2010 و2011، بنادي المدينة المنورة بالأقصر، حيث أقيمت الإختبارات بحضور الدكتور محمد جمال ومحمد زكريا من الإدارة المختصة بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور عاطف مغاوري، والدكتور سعيد فوزى مدير فني الملاكمة خبراء الاتحاد المصري للملاكمة، وحسين سيد إدارة نظم المعلومات.

ويهدف المشروع لإعداد أبطال أولمبيين لتمثيل مصر في المحافل الرياضية الدولية، واختيار أفضل العناصر للانضمام للمشروع إستكمالاً لسلسلة الإنجازات الرياضية، وذلك بحضور الدكتور محمد عبدالوهاب وكيل المديرية للرياضة، وصلاح عز مدير إدارة الرياضة، ومحمود صابر مدير المشروع وأعضاء إدارة الرياضة بالمديرية، وبتنظيم رائع من أعضاء مشروع شباب يدير شباب YLY متطوعي وزارة الشباب والرياضة.



متابعة إنشاء الملعب الخماسي بمركز شباب الإتحاد



مدير شباب ورياضة الأقصر يتفقد إنشاء الملعب الخماسي بمركز شباب الإتحاد



مدير شباب ورياضة الأقصر يتفقد إنشاء الملعب الخماسي









