اليوم السابع
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الجمعة، 25 أغسطس 2023 05:33 م
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مؤسسة حياة كريمة تطلق مبادرة "أنت الحياة" بمركز الحامول فى كفر الشيخ.. صور

الجمعة، 25 أغسطس 2023 05:09 م
مؤسسة حياة كريمة تطلق مبادرة "أنت الحياة" بمركز الحامول فى كفر الشيخ.. صور الإعلان للمبادرة
كفر الشيخ- محمد سليمان

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تطلق مؤسسة حياة كريمة، مبادرة "أنت الحياة" بمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ وذلك خلال الفترة من 28 أغسطس حتى 2 سبتمبر الجارى، بالتعاون مع محافظة كفر الشيخ،  ووزارة الشباب والرياضة ووزارة التربية والتعليم ووزارة الثقافة، وجامعة كفر الشيخ، والمجلس القومي للمرأة، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وذلك لتقديم أنشطة توعوية للأطفال والسيدات والكبار وقوافلة طبية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، بتيسير أعمال القوافل والمبادرة،  ومتابعة وإشراف العقيد أسامة الدسوقي، مدير مكتب حياة كريمة بكفر الشيخ، والدكتور إسلام جبر، المنسق العام لـ"حياة كريمة"وعصام القصيف رئيس مركز ومدينة الحامول.
 
تتضمن فعاليات المبادرة على مدار 6 أيام متواصلة العديد من الأنشطة التوعوية وإطلاق قوافل طبية وقوافل توعية نفسية، بالإضافة الى تنفيذ ورش عمل وأنشطة ثقافية وجلسات توعوية للسيدات وورش حكى للأطفال ، ومسابقات رياضية  فضلا عن تنظيم ملتقى للتوظيف ومساعدات للغارمين وأيضا استخراج بطاقات الرقم القومي  بمجمع مدارس الزعفران مركز الحامول.
 
الجدير بالذكر أن مبادرة أنت الحياة، من المبادرات التي أطلقتها حياة كريمة من أجل العمل على تنمية المواطن المصري البسيط في القرى والمحافظات الأكثر احتياجا، وقد تواجدت هذه المبادرة في العديد من المحافظات المختلفة من بينهم محافظة كفر الشيخ.
 
 
الإعلان للمبادرة
الإعلان للمبادرة

توفير السلع الغذائية
توفير السلع الغذائية

جانب من الاستعدادات للحملة
جانب من الاستعدادات للحملة
 
 
 

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