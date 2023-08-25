اليوم السابع
Ads
الجمعة، 25 أغسطس 2023 07:50 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

لو عندك شكوى.. تعرف على طرق التواصل مع محافظة الجيزة

الجمعة، 25 أغسطس 2023 06:00 ص
لو عندك شكوى.. تعرف على طرق التواصل مع محافظة الجيزة طرق التواصل مح محافظة الجيزة
كتبت – مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حددت محافظة الجيزة عدد من الطرق لاستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار الساعة بشأن الخدمات المقدمة إليهم، أوالمخالفات التي تشمل الحوادث والبناء المخالف والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وانقطاع التيار الكهربائي والمياه والإشغالات وتراكم القمامة، وذلك على النحو التالي:

1- يمكن الاتصال المباشر بالخط الساخن 114.

2- يمكن إرسال الشكوى عبر الصفحة الرسمية للمحافظة على فيس بوك "محافظة الجيزة":

https://www.facebook.com/profile.php?id=100069296826007&mibextid=LQQJ4d

3- يمكن تقديم شكوى من خلال مبادرة صوتك مسموع عبر تقنية الواتس أب على أرقام  (01016050453 – 01030113022).

4- الاتصال عبر 4 خطوط أرضية وهى (35869371 – 35869193 – 35863004 – 35855722).

5- يمكن تقديم الشكوى باليد الى المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين.

6- تستمر غرفة العمليات المركزية باستقبال الشكاوى والبلاغات على واتس أب 01152860444 .

WhatsApp Image 2023-08-19 at 10.59.40 AM

محافظة الجيزة

طرق التواصل مع محافظة الجيزة

الجيزة

ارقام التواصل مع محافظة الجيزة



الموضوعات المتعلقة

محافظ الجيزة يعتمد ترقية 5046 معلماً وأخصائيًا من شاغلى وظائف المعلمين

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 01:38 م

محافظة الجيزة تطلق حملة لمساعدة المشردين بلا مأوى وتتعامل مع 36 حالة

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 03:33 م

محافظة الجيزة تزيل 1310 حالات إشغال وتعد على أملاك الدولة بالدقى والعمرانية

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 02:52 م

محافظة الجيزة تنظم يوما ترفيهيا لمواطنين اجتازوا امتحانات محو الأمية

الإثنين، 21 أغسطس 2023 01:45 م

محافظة الجيزة: غلق وتشميع 5 كافيهات مخالفة بحدائق الأهرام تحدث ضوضاء

الأحد، 20 أغسطس 2023 01:52 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة