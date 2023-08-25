لو عندك شكوى.. تعرف على طرق التواصل مع محافظة الجيزة

كتبت – مرام محمد

حددت محافظة الجيزة عدد من الطرق لاستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار الساعة بشأن الخدمات المقدمة إليهم، أوالمخالفات التي تشمل الحوادث والبناء المخالف والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وانقطاع التيار الكهربائي والمياه والإشغالات وتراكم القمامة، وذلك على النحو التالي:

1- يمكن الاتصال المباشر بالخط الساخن 114.

2- يمكن إرسال الشكوى عبر الصفحة الرسمية للمحافظة على فيس بوك "محافظة الجيزة":

https://www.facebook.com/profile.php?id=100069296826007&mibextid=LQQJ4d

3- يمكن تقديم شكوى من خلال مبادرة صوتك مسموع عبر تقنية الواتس أب على أرقام (01016050453 – 01030113022).

4- الاتصال عبر 4 خطوط أرضية وهى (35869371 – 35869193 – 35863004 – 35855722).

5- يمكن تقديم الشكوى باليد الى المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين.

6- تستمر غرفة العمليات المركزية باستقبال الشكاوى والبلاغات على واتس أب 01152860444 .