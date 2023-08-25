وتقول أوتاوا إنها تستعد للقيام بدفعة دبلوماسية في قارات متعددة لحمل العالم على تأييد رؤية كييف لإنهاء الحرب من خلال خطة تتضمن الاستعادة الكاملة لجميع أراضي أوكرانيا.

ونقلت صحيفة "تورونتو ستار" الكندية عن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، الخميس، إن "كندا تمتلك القوة الدبلوماسية اللازمة لتحقيق مهمة حشد ائتلاف واسع لدعم صيغة السلام".

ويطلب كوليبا أيضا من كندا زيادة دعمها لمكافحة الألغام الأرضية وتوسيع التمويل العسكري إلى ما بعد العام المقبل. وقال كوليبا: "نحن نتحدث، من بين أمور أخرى، عن وضع برنامج دعم عسكري متعدد السنوات على الورق.. وبالنظر إلى حجم التلوث بالألغام، نطلب منكم تقديم المزيد من المساعدة في هذا المجال".

جاءت تصريحات كوليبا خلال اجتماع عقدته وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي بمناسبة عيد استقلال أوكرانيا، وحضرته السفيرة الأوكرانية لدى كندا يوليا كوفاليف.

وقالت جولي للسفراء الأجانب المجتمعين في مقر الخارجية الكندية: "من الضروري أن نعزز ونعيد بناء أوكرانيا للتأكد من أن روسيا لن تحاول الغزو مرة أخرى". وقالت "سندعم خطة السلام. وسنجلب أيضا - من خلال هيئاتنا الدبلوماسية في جميع العواصم التي نتواجد فيها - ثقلنا لجلب العديد من الدول معها".

وقالت جولي إن الحرب الروسية هي المسؤولة عن ارتفاع تكاليف الغذاء في جميع أنحاء العالم. وأشارت إلى أن الأمر ازداد سوءًا مع انسحاب موسكو من صفقة السماح بشحن الحبوب من أوكرانيا.