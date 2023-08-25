كل ما تريد معرفته عن سجل الضمانات المنقولة للحصول على تمويل استثمارى

كتب هانى الحوتى

أنشأت الهيئة العامة للرقابة المالية سجل الضمانات المنقولة ، وهي أصول يستخدمها مالكها كضمان للحصول على تمويل للقيام بنشاط استثماري، وتخطى إجمالي قيم الإشهارات بالسجل الإلكتروني للضمانات المنقولة أكثر من تريليون جنيه، ويقدم "اليوم السابع" أبرز الأسئلة وأجوبتها عن سجل الضمانات المنقولة.



س- ما هو سجل الضمانات المنقولة؟ ج- سجل إلكتروني مركزي لتسجيل وإشهار حقوق الضمان على المنقولات، ويمكن من خلاله قيد، وتعديل، وشطب المنقولات.



س- وما هي أنواع المنقولات التي تستخدم كضامن للحصول على التمويل؟ ج- أولًا منقولات مادية حالية (الآلات والمعدات، والمخزون، والبضائع، والشهادات، والودائع، والأجهزة)، ثانيًا منقولات مادية مستقبلية (المحاصيل الزراعية، ومعادن قبل استخراجها، وخط إنتاج)، وثالثًا منقولات معنوية حالية (تتمثل في براءة الاختراع، والعلامة التجارية، والتصميمات وحقوق التأليف).



س- وما هي المنقولات المحظورة كضمان؟ ج- أولًا المنقولات المملوكة للدولة أو لهيئات أو جهات الوقف، أو المملوكة للسفارات الأجنبية والهيئات التي تتمتع بالحصانة، كالآلات والمعدات والسيارات وغيرها من المنقولات، ثانيًا الامتيازات والتراخيص الممنوحة من الدولة أو الهيئات العامة، ثالثًا المنقولات التي تملكها البنوك عدا المنقولات اللازمة لعملها لتمويل شرائها، رابعًا المنقولات المخصصة لأغراض شخصية أو منزلية إلا لتمويل شرائها (كالأدوات الكهربائية على سبيل المثال) أن يكون الغرض من الحصول على التمويل هو شراء هذه الأشياء، خامسًا المنقولات المملوكة على الشيوع ما لم يوافق على جميع المالكين على إنشاء حق ضمان.

وبأي حال لا يجوز أن يترتب على الحقوق التالية حق ضمان على الحقوق المترتبة على رهن الأوراق المالية المصرية أو الأجنبية أو شهادات الإيداع المقابلة لها، وذلك من حيث أن الأوراق المالية، كالأسهم والسندات أو الحقوق المترتبة على المنقول المستقبلي، وفي الحالات التالية (الميراث، الوصية، المعاشات، وثائق التأمين على الحياة، التعويض بموجب اتفاق أو حكم، النفقة بموجب اتفاق أو حكم).



س- ما هي الاستفادة من سجل الضمانات المنقولة؟ ج- يحصل المقيد في سجل الضمانات المنقولة على العديد من المزايا أبرزها (تسهيل الحصول على التمويل بضمان المنقولات، وتخفيض مخاطر التمويل والإقراض، وتخفيض تكلفة الحصول على التمويل، وسهولة الإشهار بالسجل وانخفاض تكلفته، وحيازة المدين للأصول المنقولة محل الضمان، والتغلب على سلبيات الرهن الحيازي، وإتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في غياب (أصول عقارية-سجل ائتماني)، ووضع امتياز لأصحاب حقوق الضمان المشهرة في السجل يسبق جميع الحقوق الأخرى حتى الجهات السيادية، واستيفاء حقوق الدائن في حالة إخلال المدين بالتزاماته المشهرة في سجل الضمان، وتسجيل الضمانات المنقولة دون الحاجة لاحتفاظ الدائن لها، وتحديد إجراءات التقاضي العاجل للحفاظ على حقوق الدائن، وتحديد الأولويات إذا كان المنقول ضمانه لأكثر من دائن).



س- وما هي طرق الإشهار بالسجل الإلكتروني للضمانات المنقولة؟ ج- أولًا تعاقد الجهات المانحة مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني، ثانيًا فتح حساب من خلال السجل الإلكتروني للحصول على الاسم والرقم السري، ثالثًا الإشهار والتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني بعد استيفاء البيانات.