قطع مياه الشرب 24 ساعة عن قرى نصر النوبة وكوم أمبو بأسوان اليوم

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

تشهد عدد من القرى بمركزى نصر النوبة وكوم أمبو وسط محافظة أسوان، بعد ظهر الجمعة، اليوم، انقطاع مياه الشرب عنها، ولمدة 24 ساعة متواصلة، نظراً لإجراء شركة مياه الشرب والصرف الصحى، أعمال إحلال وتجديد.

وذكرت الشركة فى بيان لها، أنه نظرا للقيام بأعمال إحلال وتجديد برافع صرف صحى نصر النوبة، الأمر الذى يترتب عليه قطع المياه عن القرى التالية: "قرى مجلس قروى المالكى ، قرى كروسكو والريقة وابوحنضل ، الدر الديوان قورتة ، قته، الجنينة والشباك، ابريم ، نجع العرب ، ونجع العبابدة ، مصمص" بمركز نصر النوبة، و"قروى المنشية، وأجزاء من قروى العتمور، وأجزاء من قروى الخور قبلى" بمركز كوم أمبو.

وأوضحت شركة مياه الشرب أن قطع المياه يبدأ من الجمعة الموافق 25 /8/ 2023 من الساعة الثانية بعد صلاة الجمعة، وحتى الساعة الثانية ظهر يوم السبت الموافق 26 /8 /2023، وعلى المواطنين بتلك المناطق والجهات الخدمية تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.





