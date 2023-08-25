اليوم السابع
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قضاء حوائج الناس بين الواجب والمندوب.. موضوع خطبة الجمعة اليوم

الجمعة، 25 أغسطس 2023 01:00 ص
قضاء حوائج الناس بين الواجب والمندوب.. موضوع خطبة الجمعة اليوم خطبة الجمعة
كتب لؤى على

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يؤدى أئمة المساجد خطبة الجمعة، اليوم، تحت عنوان "قضاء حوائج الناس بين الواجب والمندوب."، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف، فى وقت سابق، مشددة على الأئمة ضرروة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقائق،، لتكون ما بين عشر  دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز ، ولأن ينهي الخطيب خطبته والناس في شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفي الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير .
 
وكانت قد حددت وزارة الاوقاف موضوعات خطب الجمعة لشهر أغسطس ٢٠٢٣م : 
 
- الجمعة الأولى 4/ 8/ 2023م : الحمد في القرآن والسنة. 
- الجمعة الثانية 11 /8 /2023م : اسم الله الولي. 
- الجمعة الثالثة 18 /8/ 2023م : اسم الله الرحيم.
- الجمعة الرابعة 25/ 8/ 2023م : قضاء حوائج الناس بين الواجب والمندوب.
 
 
 

خطبة الجمعة

الحمد في القران

وزارة الاوقاف

صلاة الجمعة



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