قاتل بائع كرداسة: رفض الانصراف من أمام منزلى فأطلقت النار عليه

أدلى المتهم بقتل بائع فى كرداسة، أمام رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، باعترافات تفصيلية عقب القبض عليه، وذكر أنه شعر بالإزعاج من البائع لتواجده أمام منزله لبيع الخضراوات، وطلب منه الانصراف من المكان.

أضاف المتهم، أن مشادة كلامية نشبت بينهما، تطورت إلى مشاجرة، وخلال الاشتباك، أطلق عليه النار، مما أسفر عن إصابته ليلقى مصرعه متأثرا بالإصابة التى لحقت به.

واستمع رجال المباحث لأقوال عددا من شهود العيان، وأكدوا تشاجر المتهم مع المجنى عليه، وإطلاق النار عليه، كما تم ضبط السلاح النارى المستخدم فى ارتكاب الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة إصابته بطلق نارى فى كرداسة، بإجراء التحريات تبين أن مشادة كلامية نشبت بين عاطل وبائع، نتيجة توقف البائع أمام منزل العاطل للبيع، وتطورت المشادة إلى مشاجرة، أطلق خلالها العاطل النار على البائع، مما أسفر عن مقتله.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.