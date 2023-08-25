فلسطين: اجتماع المانحين القادم بنيويورك يجب أن يحمّل إسرائيل مسؤولية أفعالها

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شدد رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، الخميس، على ضرورة أن يخرج اجتماع المانحين القادم في نيويورك بنتائج جادة وآليات عمل ويحمل إسرائيل مسؤولية أفعالها، بما يعكس وقوف المجتمع الدولي إلى جانب فلسطين.

جاء ذلك خلال استقبال اشتية في مكتبه برام الله المدير الإقليمى للبنك الدولى فى فلسطين ستيفان إيمبلاد، وفريق عمله، حيث تم بحث التحضيرات لاجتماع المانحين (AHLC) المزمع عقده الشهر المُقبل.

ووضع اشتية الضيف في صورة سير العمل بتنفيذ أجندة الإصلاح الإداري، لا سيما فيما يخص تخفيض النفقات وزيادة الإيرادات، بالإضافة إلى تعزيز الأداء الحكومي، مُعربًا عن تقديره للشراكة المستمرة بين الحكومة والبنك الدولي.