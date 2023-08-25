اليوم السابع
Ads
الجمعة، 25 أغسطس 2023 04:33 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

فلسطين: اجتماع المانحين القادم بنيويورك يجب أن يحمّل إسرائيل مسؤولية أفعالها

الجمعة، 25 أغسطس 2023 04:00 ص
فلسطين: اجتماع المانحين القادم بنيويورك يجب أن يحمّل إسرائيل مسؤولية أفعالها رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شدد رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، الخميس، على ضرورة أن يخرج اجتماع المانحين القادم في نيويورك بنتائج جادة وآليات عمل ويحمل إسرائيل مسؤولية أفعالها، بما يعكس وقوف المجتمع الدولي إلى جانب فلسطين. 
 
جاء ذلك خلال استقبال اشتية في مكتبه برام الله المدير الإقليمى للبنك الدولى فى فلسطين ستيفان إيمبلاد، وفريق عمله، حيث تم بحث التحضيرات لاجتماع المانحين (AHLC) المزمع عقده الشهر المُقبل. 
 
ووضع اشتية الضيف في صورة سير العمل بتنفيذ أجندة الإصلاح الإداري، لا سيما فيما يخص تخفيض النفقات وزيادة الإيرادات، بالإضافة إلى تعزيز الأداء الحكومي، مُعربًا عن تقديره للشراكة المستمرة بين الحكومة والبنك الدولي.

AHLC

محمد اشتيه

فلسطين

اخبار فلسطين

ستيفان ايمبلاد

نيويورك

اسرائيل

الاحتلال الاسرائيلى



الموضوعات المتعلقة

رئيس وزراء فلسطين: نُثمن موقف الكويت الثابت والداعم للقضية الفلسطينية

الخميس، 24 أغسطس 2023 12:00 ص

فلسطين تحمل حكومة نتنياهو المسئولية عن تداعيات التصعيد على ساحة الصراع

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 11:40 ص

العاهل الأردني: دعم فلسطين والقدس واجب علينا جميعا

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 05:00 ص

فلسطين: عمليات القتل اليومية والاعتقالات المتصاعدة لن تجلب الأمن والسلام لأحد

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 04:00 م

مهند العكلوك: فلسطين تتعرض لسرقة موروثها التاريخى من قبل العصابات الصهيونية

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 12:42 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة