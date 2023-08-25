عهد الأمن.. أسر شهداء الشرطة: لأجل أرواح أبنائنا نطالب السيسى بالترشح للرئاسة

دينا الحسيني

اقترب موسم الانتخابات الرئاسية، وقبل أسابيع كانت ذكرى شهداء قسم كرداسة وعشرات من ضحايا الإرهاب، وفى كل يوم من الأسابيع المقبلة نحيى ذكرى بطل من أبطال الشرطة الذين دفعوا أرواحهم فى معركة الأمن والاستقرار بعد ثورة 30 يونيو.

وكانت الانتخابات الرئاسية وتولى الرئيس السيسى الحكم فى 2014 بداية التحرك نحو إعلاء الإرادة الشعبية وتأمين المجتمع وتثبيت أركان الدولة، ومع الاقتراب من استحقاق دستورى جديد نجد أنفسنا مدينين بالشكر والعرفان للشهداء الأبطال، وبالتقدير والمواساة لأسرهم، الذين لا يفوتون فرصة لتأكيد امتنانهم للرئيس السيسى ومؤسسات الدولة، إذ حفظوا سيرة أبنائهم وثأروا لدمائهم، وحاصروا جماعات العنف وسدوا ثغرات الإرهاب، ربما لذلك لا يتوقف أهالى الشهداء عن تأكيد دعهم الثابت والمستمر للرئيس، ولهذا انحصرت رسالتهم عندما تحدثنا معهم عن الواقع والمستقبل، فى مطالبة الرئيس السيسى بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

في البداية، قالت سوزان عبد المجيد، والدة الشهيد إسلام مشهور، أحد ضحايا معركة الواحات: "نطالب الرئيس السيسي بالترشح استمرارا لتفويض بناء الدولة بعد القضاء على الإرهاب الذي فوضناه منذ عام 2013، واستمراراً للثأر لأبنائنا، واستمراراً لعهد الأمن والأمان والاستقرار والحفاظ على الوطن الذي شارك أبناؤنا في حمايته بدمائهم".

وقالت سحر السيد أرملة الشهيد العميد امتياز كامل: نطالب الرئيس السيسي باسم كل أسر الشهداء بالترشح وفاء بالثمن الذي دفعه الشهداء وحفاظا على البلاد من الانهيار، وحفاظاً أيضا على المشاريع الوطنية التي تم تحقيقها والتي سيستفيد منها أبناؤنا وجميع الأجيال القادمة.

وقالت نجلاء سامي أرملة الشهيد العميد عامر عبد المقصود شهيد مذبحة كرداسة، إن 10 سنوات مرت على الحادث وما يسعدنا هو أن البلاد لا تزال آمنة، والرئيس لم يترك دماء الشهيد ورفاقه على الأرض، وأكمل دورهم نيابة عنهم في حفظ الأمن ومكافحة الإرهاب ومواجهة مخطط سقوط الدولة والانتصار في الحرب في سيناء، لأنه لو لم يثأر الرئيس والدولة للشهيد حينها لشعرنا بالأسى والألم، ويكفينا الدعم النفسي والمعنوي الذي يقدمه الرئيس لأسر الشهداء في كل مناسبة وجملته الشهيرة: "نحن نعيش بدماء الأبطال".

شرين عزازي أرملة الشهيد العميد ساطع النعماني، قالت: أطالب الرئيس السيسي بالترشح للرئاسة لفترة جديدة لاستكمال المسيرة التي بدأها في تطوير البلد بدم أزواجنا ولا نريد أن يضيع الدم بالعودة مجدداً للفوضى التي عايشناها قبل 2013، كما نرفض الرجوع لعهد بائس كعهد الجماعة الإرهابية التي لم تقدر الوطن وقيمته وعملت لمصلحتها الشخصية واستباحت دماء أزواجنا وشهدائنا، فرسالتنا إلى الرئيس السيسي: "نتمسك بك لاستكمال مسيرة التنمية من أجل أولاد الشهداء المنتظرين مستقبل أفضل في الوطن الذي روي ترابه بدماء آبائه".

وقال جمال شتا، والد الشهيد هشام شتا : إننا نؤيد ترشيح الرئيس السيسي للدورة القادمة من أجل كل مشروع يدشنه أو يفتتحه، وشعرت بمشاركة ابني الشهيد فيه، لأن كل هذه الإنجازات والمشروعات بنيت بدم أبنائنا، كما نطالبه بالترشح من أجل جيل جديد ولأن مصر أصبحت الآن في مصاف الدول الكبرى".