عضو "رجال الأعمال": انضمام مصر لـ"بريكس" يحقق طفرة بالصادرات وجذب الاستثمارات

كتب هانى الحوتى

قال محمد عادل حسنى عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن انضمام مصر إلى عضوية مجموعة دول الـ"بريكس" سيحقق آثار اقتصادية متعددة على مستوى الصادرات المصرية وتنمية التجارة بين البلدان الأعضاء فى واحد من التجمعات الاقتصادية الكبيرة، متوقعًا أن يحقق التجمع العديد من المنافع المتبادلة بين الدول الأعضاء اقتصاديا، وتجاريا وسياحيا وتنمويًا.

أضاف "حسني"، أن انضمام مصر رسميا لتجمع دول الـ(بريكس) خطوة مهمة يجب الإعداد لها والتفاعل الجاد والمدروس لتحقيق طفرة اقتصادية وتنموية مهمة خاصة أن الدول الأعضاء تمتلك قدرات اقتصادية كبيرة بما يعود على مصر بالعديد من المزايا يأتى فى مقدمتها تنشيط الصادرات المصرية بما يخفف الضغط على النقد الأجنبى وتعزيز حركة التبادل التجارى مع دول المجموعة والانفتاح على الاستثمارات المشتركة يحقق رواجًا استثماريًا فى مصر فضلًا عن الحصول على منتجات ومواد خام بأسعار منخفضة.

وقال محمد عادل حسنى، إن انضمام الدول العربية وعلى رأسها مصر يمثل نقلة مهمة فى موازين التجارة والاقتصاد وتعتبر محطة مهمة فى تحول موازين القوى الاقتصادية العالمية خاصة امتلاك دول المجموعة للنفط والقمح والمعادن واسعة الاستخدام مثل الحديد أو المعادن النادرة المستخدمة فى الصناعات التكنولوجية.

وأكد أن تجمع دول بريكس يحقق مزايا أيضا من وجود مصر فى عضويته حيث تمثل مصر بوابة لإفريقيا استغلالًا لموقع مصر الجغرافى والمقومات التى تمتلكها بالإضافة إلى توفر سلاسل الامداد بين مصر ومعظم دول القارة السمراء.