اليوم السابع
Ads
الجمعة، 25 أغسطس 2023 06:14 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

عضو "رجال الأعمال": انضمام مصر لـ"بريكس" يحقق طفرة بالصادرات وجذب الاستثمارات

الجمعة، 25 أغسطس 2023 05:00 ص
عضو "رجال الأعمال": انضمام مصر لـ"بريكس" يحقق طفرة بالصادرات وجذب الاستثمارات محمد عادل حسني
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال محمد عادل حسنى عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن انضمام مصر إلى عضوية مجموعة دول الـ"بريكس" سيحقق آثار اقتصادية متعددة على مستوى الصادرات المصرية وتنمية التجارة بين البلدان الأعضاء فى واحد من التجمعات الاقتصادية الكبيرة، متوقعًا أن يحقق التجمع العديد من المنافع المتبادلة بين الدول الأعضاء اقتصاديا، وتجاريا وسياحيا وتنمويًا.

 

أضاف "حسني"، أن انضمام مصر رسميا لتجمع دول الـ(بريكس) خطوة مهمة يجب الإعداد لها والتفاعل الجاد والمدروس لتحقيق طفرة اقتصادية وتنموية مهمة خاصة أن الدول الأعضاء تمتلك قدرات اقتصادية كبيرة بما يعود على مصر بالعديد من المزايا يأتى فى مقدمتها تنشيط الصادرات المصرية بما يخفف الضغط على النقد الأجنبى وتعزيز حركة التبادل التجارى مع دول المجموعة والانفتاح على الاستثمارات المشتركة يحقق رواجًا استثماريًا فى مصر فضلًا عن الحصول على منتجات ومواد خام بأسعار منخفضة.

 

وقال محمد عادل حسنى، إن انضمام الدول العربية وعلى رأسها مصر يمثل نقلة مهمة فى موازين التجارة والاقتصاد وتعتبر محطة مهمة فى تحول موازين القوى الاقتصادية العالمية خاصة امتلاك دول المجموعة للنفط والقمح والمعادن واسعة الاستخدام مثل الحديد أو المعادن النادرة المستخدمة فى الصناعات التكنولوجية.

 

وأكد أن تجمع دول بريكس يحقق مزايا أيضا من وجود مصر فى عضويته حيث تمثل مصر بوابة لإفريقيا استغلالًا لموقع مصر الجغرافى والمقومات التى تمتلكها بالإضافة إلى توفر سلاسل الامداد بين مصر ومعظم دول القارة السمراء.


مصر في BRICS

مصر فى BRICS

مصر في بريكس

مصر فى بريكس

مصر_في _BRICS



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة