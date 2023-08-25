عادات بسيطة قبل وقت الغداء لتحسين صحتك البدنية والعقلية

كتبت فاطمة خليل

تساعد العادات الصحية على العيش بصحة جيدة سواء صحة بدنية أو نفسية، لذا نقدم فى هذا التقرير بعض الأشياء التي يجب عليك القيام بها قبل وقت الغداء، بحسب موقع تايمز أوف إنديا.

عادات صحية يجب القيام بها قبل وقت الغداء لصحة بدنية وعقلية أفضل

الترطيب وشرب الماء

ابدأ يومك بشرب كوب من الماء. إن الحفاظ على رطوبة الجسم يدعم عملية الهضم ووظيفة المخ والصحة العامة.

تمارين التمدد أو ممارسة الرياضة

انخرط في بعض تمارين التمدد الخفيفة أو التمارين السريعة لتدفق الدم وتعزيز مستويات الطاقة لديك.

فطور صحي

زود جسمك بوجبة إفطار مغذية تحتوي على توازن البروتين والحبوب الكاملة والفواكه أو الخضار.

التأمل

اقضِ بضع دقائق في ممارسة اليقظة الذهنية أو التنفس العميق أو ممارسة التأمل لتقليل التوتر وتحسين التركيز.

النظافة الشخصية

مارس النظافة الجيدة عن طريق تنظيف أسنانك وغسل وجهك والاستحمام والحفاظ على روتين العناية بالبشرة الأساسي.

تنظيف منزلك

تأكد من ترتيب غرفتك، وترتيب سريرك، وترتيب الأشياء قبل أن تبدأ يومك. يمكن أن يساعد ذلك في ضبط نغمة إيجابية لبقية يومك.

كن مع أحبائك

أرسل رسالة نصية سريعة أو قم بإجراء مكالمة أو اقضي بضع دقائق مع العائلة أو الأصدقاء لتقوية روابطك الاجتماعية.

خطط ليومك

خذ بضع دقائق لتنظيم مهامك وأولوياتك لهذا اليوم. يمكن أن يساعدك هذا على البقاء منتجًا وأقل إرهاقًا.