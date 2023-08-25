صندوق تحيا مصر: قافلة لتوفير المواد الغذائية للأسر الأولى بالرعاية فى الأقصر

كتب مدحت وهبة

واصل صندوق تحيا مصر، تنظيم قوافل الحماية الاجتماعية بمحافظات الصعيد والمناطق النائية لتوفير المواد الغذائية والأغطية وتجهيزات المنزل وتقديم شتّى سُبل الدعم للأسر المستحقة والأولى بالرعاية.

من جانبه قال تامر عبد الفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إن الصندوق نظم قافلة جديدة صباح اليوم الجمعة بمحافظة الأقصر لرعاية الأسر المستحقة والأولى بالرعاية بقرية نجع العرب مركز إسنا تنفيذًا لتوجيهات الرئيس، عبد الفتاح السيسي، بتكثيف أنشطة الصندوق في المناطق النائية والحدودية، بالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة وأن قافلة الحماية الاجتماعية لأهالي قرية نجع العرب تضمنت المواد الغذائية والألحفة والبطاطين والمرواح والسجاد والمستلزمات المنزلية وأطقم أواني للطهي فضلًا عن لعب الأطفال.

وأضاف المدير التنفيذي للصندوق، أن قوافل الحماية الاجتماعية تعتبر نموذجًا مثاليًا للتعاون والتكامل بين صندوق تحيا مصر ومؤسسات المجتمع المدني للوصول للأسر المستحقة بأفضل حزمة من الخدمات والموارد اللازمة، وضمان وصول المساعدة إلى أكبر عدد ممكن من الأسر الأولى بالرعاية لكي ترفع أعباء المعيشة عن كاهلهم.

الجدير بالذكر، أن صندوق تحيا مصر، استطاع من خلال قوافل الحماية الاجتماعية أن يحصد 6 أرقام قياسية في العمل الخيري بموسوعة "جينيس" العالمية خلال عامي 2020 و2021 وهم: أكبر قافلة تبرعًا بالمواد الغذائية لعام 2020 (300 ) ألف كرتونة، وأكبر قافلة تبرعًا بالدواجن لعام 2020 (2000 طن)، تسيير أكبر قافلة مساعدات إنسانية لعام 2020 قوامها 480 شاحنة، أكبر قافلة تبرعًا بالمواد الغذائية للعام 2021 (مليون كرتونة)، أكبر قافلة تبرعًا بالأجهزة المنزلية لعام 2021 (4500 جهاز) لتجهيز اليتيمات للزواج، أكبر قافلة تبرعًا بالأجهزة الطبية لعام 2021 (6298 ) جهاز طبي.



توزيع المساعدات



جانب من القافلة



جانب من المساعدات



جانب من توزيع المساعدات



جانب من قافلة توزيع المساعدات