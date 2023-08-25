شئون الحرمين: نشر التسامح والوسطية وتمكين المرأة هدف لإيصال رسالة الحرمين للعالم

إيمان حنا

أكد رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوى الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، على أن إعزاز ونشر قيم التسامح والوسطية فى العالم وتمكين المرأة، لخدمة الزوار والمعتمرات والقاصدات دينيًا هو هدف استراتيجي لايصال رسالة الحرمين الوسطية عالميا .

وأضاف السديس، أن رئاسة الشؤون الدينية تعكف على إعداد الخطط الدينية النوعية وفق استراتيجية لإيصال رسالة رسالة الحرمين المعتدلة فى العالم.

وأكد أن رئاسة الشؤون الدينية ستصنع من التحولات، نجاحات دينية، وإبداعات عالمية، ونحول التحديات لفرص إيجابية، واصفا قرار مجلس الوزراء الموقر، بأنه قرار حكيم عظَّم دور رئاسة الشؤون الدينية، وعضَّد مسارها؛ لإبراز الجهود الدينية.

وكشف رئيس الشؤون الدينية ان محور تعزيز دور الأنسنة الدينية لتحقيق متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن، فى جميع المجالات الدينية، والدروس العلمية، وتحفيظ القرآن سيكون محورا أساسيا فى الاستراتيجيات والمبادرات الدينية .

وأكد على أهمية استثمار الذكاء الاصطناعى لإبراز مخرجات رئاسة الشؤون الدينية ونشر الهدايات وإعلاء منار الهدى والفكر الوسطي المعتدل وإثراء التجربة الدينية للقاصدين والمعتمرين.