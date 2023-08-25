اليوم السابع
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زراعة 145 شجرة زينة ومثمرة بمطاى ورى الأشجار بسمالوط

الجمعة، 25 أغسطس 2023 03:55 م
زراعة 145 شجرة زينة ومثمرة بمطاى ورى الأشجار بسمالوط جانب من الاعمال
المنيا-حسن عبد الغفار

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تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية (100 مليون شجرة) بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، للمساهمة في تخفيف الآثار السلبية للتغيرات المناخية من خلال زيادة المسطحات الخضراء لتحسين الصحة العامة للمواطنين.

وأشار محافظ المنيا إلى أن الأجهزة التنفيذية تواصل جهودها المكثفة في تنفيذ أعمال المبادرة من زراعة الأشجار المثمرة وأشجار الزينة أمام المدارس والمستشفيات والمصالح الحكومية والحدائق والمتنزهات العامة وعلى جانبي الطرق والمحاور الرئيسية والفرعية والميادين فضلاً عن تشجير مداخل القرى والمدن، مؤكداً على استمرار المرور الميداني من قبل اللجان المختصة لمتابعة زراعة الأشجار والتأكد من انتظام منظومة العمل وتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة لتحقيق أهداف المبادرة.

وفى هذا الصدد، تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي من زراعة 145 شتلة ليمون وكافور بالطريق الدائري علي جانبي الطريق أمام المجزر الآلي بمطاي وحتى ميدان السلام، كما تم ري الأشجار المزروعة بالطريق الدائري، بالإضافة إلى ري حدائق الميادين وقص الحشائش والأشجار التي تحجب الرؤية بطريق مصر أسوان الزراعي ورفع نواتج قص الأشجار بالتعاون مع إدارة الطريق الدائري والحملة الميكانيكية للوحدة المحلية.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط برى الأشجار على جانبى الطريق بطول مدخل قرية البيهو، مع تنظيم حملات للمتابعة الميدانية لاستكمال زراعة الأشجار المثمرة وأشجار للزينة، إلى جانب أعمال النظافة والتجميل بمداخل القرى والطرق الرئيسية والميادين حفاظا على المظهر الجمالى للمركز.
 
 
 
 


 

 


مبادرات رئاسية

100مليون شجرة

سمالوط

اخبار المنيا

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