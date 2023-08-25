اليوم السابع
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الجمعة، 25 أغسطس 2023 05:52 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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روسيا: لا حقائق بشأن مصرع بريجوجين وتكهنات الغرب بتورط موسكو "أكاذيب"

الجمعة، 25 أغسطس 2023 05:09 م
روسيا: لا حقائق بشأن مصرع بريجوجين وتكهنات الغرب بتورط موسكو "أكاذيب" بريجوجين
أ ش أ

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أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أنه لا توجد معلومات وحقائق كثيرة حول مصرع مؤسس الشركة العسكرية الخاصة "فاجنر" يفجيني بريجوجين والتحقيقات سوف توضح الأمر، مشيرا إلى أن تكهنات الغرب بتورط الكرملين في مصرعه مجرد "أكاذيب".

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم /الجمعة/ تعليقا على مصرع بريجوجين: "لا توجد معلومات أو حقائق كثيره بشأن مصرعه، وننتظر نتائج التحقيق".

وردا على سؤال حول التصريحات الغربية بتورط الكرملين في الحادث، قال بيسكوف: "من الضروري هنا عند الإدلاء بالتصريحات أن تستند فقط إلى الحقائق، وبالأمس أكد الرئيس فلاديمير بوتين أنه ينتظر نتائج التحقيق في الموضوع".

وتابع المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية: "هناك الآن الكثير من التكهنات حول هذه الكارثة وحول الوفاة المأساوية لركاب الطائرة، بما في ذلك يفجيني بريجوجين، وكل التكهنات في الغرب مجرد أكاذيب".

وردًا على سؤال عما إذا كان الرئيس الروسي التقى بريجوجين مؤخرا، أجاب بيسكوف بالنفي قائلا: "لا".

 


روسيا

بريجوجين

موسكو

فاغنر

فاجنر



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