اليوم السابع
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رفع الرايات الخضراء على كل شواطئ الإسكندرية

الجمعة، 25 أغسطس 2023 11:46 ص
رفع الرايات الخضراء على كل شواطئ الإسكندرية شواطئ الإسكندرية
الإسكندرية ـ جاكلين منير

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أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، استقرار وهدوء حالة البحر، حيث رفعت كل شواطئ الإسكندرية، الراية الخضراء، مع نسبة إقبال متوسطة، وسجلت درجة الحرارة العظمى بالإسكندرية اليوم 31 درجة ليسود طقس حار نهارا  لطيف ليلا.
 
و استعدت محافظة الإسكندرية بـ 64 شاطئا هذا العام لاستقبال المصطافين، وجاءت أسعار الشواطئ هذا العام مثل العام الماضى وهى، أسعار الشواطئ السياحية وعددها 6 شواطئ بسعر دخول 25 جنيها شاملة الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 5 جنيهات وللشمسية 10 جنيهات، عدا شاطئ شط إسكندرية بنطاق حى العجمى سعر تذكرة الدخول 20 جنيها للفرد.
 
أما الشواطئ المجانية وعددها 2 شاطئ مجانى، شاطئ المندرة العام، وشاطئ الأنفوشى، والدخول بها بالبطاقة الشخصية، أما فئة الشواطئ العامة وعددها 6 شواطئ سعر دخول الفرد بها 5 جنيهات فقط.
 
وجاءت أسعار شواطئ "الخدمة لمن يطلبها" وعددها 28 شاطئا، برسم دخول 10 جنيهات شامل الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 2 جنيه وللشمسية 3 جنيهات، ويسمح للمواطن بدخول الشاطئ بمعداته الشخصية مقابل رسم دخول 2 جنيه للفرد.
 
وجاءت الشواطئ المميزة وعددها 22 شاطئا، برسم دخول 15 جنيها للفرد شامل الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 2 جنيه وللشمسية 3 جنيهات.
 
 
شواطئ الإسكندريه (1)
شواطئ الإسكندريه (1)

شواطئ الإسكندريه (2)
شواطئ الإسكندريه (2)

شواطئ الإسكندريه (3)
شواطئ الإسكندريه (3)

 

 


الاسكندرية

شواطئ الاسكندرية

حالة البحر

حالة الطقس



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