

وذكرت قناة (إن دي تي في) الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية أن مودي وصل إلى أثينا قادما من جنوب أفريقيا حيث حضر القمة ال15 لدول بريكس وعقد اجتماعات ثنائية مع العديد من قادة العالم من أجل تعزيز علاقات الهند مع تلك الدول.. مشيرة إلى أنه كان في استقباله بالمطار عند وصوله وزير الخارجية اليوناني "جيورجوس جيرابيتريسيس".



وأضافت القناة أن رئيس الوزراء الهندي سيجري خلال هذه الزيارة محادثات مع نظيره اليوناني لمناقشة سبل تعميق العلاقات بين البلدين، كما من المتوقع أن يلتقي بالرئيسة اليونانية "إيكاتيريني ساكيلاروبولو".. مشيرة إلى أنه سيلتقي أيضا برجال الأعمال من البلدين وبالجالية الهندية في اليونان.



وتعد هذه الزيارة الأولى التي يقوم بها رئيس وزراء هندي إلى اليونان منذ 40 عاما.