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رئيس الوزراء يزور مصانع إنتاج السيارات بجنوب أفريقيا

الجمعة، 25 أغسطس 2023 11:21 ص
رئيس الوزراء يزور مصانع إنتاج السيارات بجنوب أفريقيا الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت ــ هند مختار

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زار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء مركز تحديث صناعة السيارات ومصانع لإنتاج السيارات بجنوب أفريقيا.
 
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد ألقى كلمة خلال جلسة الحوار رفيع المستوى حول التعاون بين أفريقيا والبريكس، والتى تم عقدها على هامش القمة الخامسة عشرة لتجمع البريكس، التى يشارك فيها نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
 
وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي، في مستهل كلمته، عن سعادته بالمشاركة في هذا الحوار رفيع المستوى حول التعاون بين أفريقيا والبريكس والبريكس بلس، الذي يُعقد في إطار صيغة "بريكس بلس" تحت عنوان "البريكس وأفريقيا: شراكة من أجل النمو المُتسارع، والتنمية المُستدامة، والعمل متعدد الأطراف الشامل".
 
وتوجه رئيس الوزراء، خلال كلمته، بالشكر والتقدير لفخامة الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، على استضافة جوهانسبرج لهذا الاجتماع المُهم في هذا الظرف الاستثنائي الذي يمرُ به العالم، والذي يشهد تعقيدات غير مسبوقة تنعكسُ آثارها بشكل كبير على الدول النامية واقتصاداتها.

بريكس

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولى

الحكومة

صناعة السيارات



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