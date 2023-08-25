رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك بحفل توزيع جوائز مدارس الأحد لكنائس مجمع المنيا

كتب: محمد الأحمدى

شارك الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الجمعة، فى احتفال توزيع هدايا المسابقة الصيفية لقطاعى مدارس الأحد والمرحلة الإعدادية بمجمع كنائس المنيا الإنجيلى، وذلك بالكنيسة الإنجيلية الثانية بالمنيا، بحضور القس ايهاب طلعت رئيس مجلس التربية بسنودس النيل الإنجيلى، والقس عصام عطية راعي الكنيسة الإنجيلية الثانية بالمنيا، والقس كمال رشدي الراعي الشريك بالكنيسة الإنجيلية الثانية بالمنيا، والقس إميل ماهر رئيس لجنة التربية بمجمع مشيخة المنيا الإنجيلى، والمهندس أيمن انور نائب رئيس لجنة التربية، وعدد كبير من قيادات مجمع مشيخة المنيا الإنجيلي.

وخلال خطاب الاحتفال عبر رئيس الطائفة الإنجيلية عن سعادته الكبيرة بمشاركته نشاط مجلس التربية بمجمع مشيخة المنيا الإنجيلي و الاحتفال بتوزيع هدايا مسابقات الصيف لقطاعي مدارس الاحد و اعدادي، وقال:" فخور بتواجدي اليوم، وأسعد أيام حياتي وأنا أشارك أبنائي و احبائي خدمة مدارس الأحد".

وأضاف الدكتور القس أندريه زكي: " أن أعظم قيمة عظيمة في حياتنا هو الهنا العظيم، ونحن من نضيف القيمة الحقيقية للعالم والأشياء".



الدكتور أندريه زكى مع الأطفال



أندريه زكى مع طلاب مدارس الأحد



جانب من اللقاء



جانب من لقاء رئيس الطائفة