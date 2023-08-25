رئيسة الوزراء الإيطالية: مستعدون للتعاون فى مجال الفضاء مع الهند

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أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، لنظيرها الهندى ناريندرا مودى، عن استعداد بلادها للتعاون مع الهند فى مجال الفضاء.

وهنأت ميلونى رئيس الوزراء مودى على الهبوط الناجح لمركبة (تشاندرايان 3) الهندية على القطب الجنوبى لسطح القمر، مضيفة أن هذا النجاح التاريخى فى مجال استكشاف الفضاء هو "تحقيق لمسعى علمى وصناعى وتنظيمى كبير، وحلم وطنى للمجتمع والإرادة الإنسانية للمضى قدمًا دائمًا".



وتابعت رئيسة الحكومة: "أنا متأكدة من أن جهود الهند للمضى قدمًا نحو آفاق جديدة فى المعرفة الإنسانية، ستفضل تعاونًا ثنائيًا مع المؤسسات الإيطالية، التى تتمتع بمهارات علمية استثنائية، ويسعدنى أن أتمكن من لقاء رئيس الوزراء مودى مرة أخرى عندما أعود إلى الهند".