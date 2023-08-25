خدمات مطورة بـ"الجوازات" تتواكب مع الجمهورية الجديدة.. اعرف التفاصيل

كتب محمود عبد الراضي

ثورة تطوير وتحديث تشهدها الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتقديم خدمات جماهيرية مريحة للمواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم بما يتماشى مع الجمهورية الجديدة.

عمليات التطوير التي شهدتها الجوازات برئاسة اللواء دكتور محمود محمد سعد قمره، مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، تمثلت في تقديم خدمات جماهيرية أفضل للمواطنين والاعتماد على التحول الرقمي.

وتم إطلاق موقعا إلكترونيا خاص بإدارة الجوازات والهجرة والجنسية على بوابة وزارة الداخلية على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"يلبى كافة الطلبات، ويتضمن الخدمات التى تقدمها الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، من خلال عرض تفصيلى يشمل "التعريف بالخدمة وبالنص القانونى المنظم لها – الموعد القانونى لإتمام الخدمة، واستفادة صاحب الطلب منها – المستندات القانونية المطلوبة لإتمام الخدمة – النماذج القانونية لتقديم طلب الخدمة والبيانات المطلوب استيفائها".

ويتضمن الموقع، تقديم عددا من الخدمات الإلكترونية، يتمثل أبرزها فى طلب "اكتساب الجنسية المصرية لأبناء الأم المصرية - اكتساب الأجنبية زوجة المصرى الجنسية المصرية "الزواج المختلط" - إثبات الجنسية المصرية - الإذن بالتجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية - الإذن بالتجنس بجنسية أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية - الاحتفاظ بالجنسية المصرية خلال مدة العام من صدور القرار، أو الدخول الفعلى فى الجنسية الأجنبية لمن سبق الإذن لهم التنازل عنها - رد الجنسية المصرية لمن فقدها بعد الإذن له بالتجنس بجنسية أجنبية، مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية - إصدار شهادة بإثبات الجنسية المصرية للمتقدمين لتملك أراضى أو عقارات بمحافظتى شمال وجنوب سيناء، تنفيذاً للمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012، بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء - استرداد المصرية المتزوجة من أجنبى الجنسية المصرية"، مع عدد من الخدمات الأخرى الخاصة بالهجرة والجنسية .

وتتكامل حلقات التطوير والتحديث لكافة جوانب خدمات الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، لترجمة جوهر الرسالة الأمنية ومستهدفاتها إلى واقع نحياه وذلك إنفاذاً لثوابت استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها الجوهرية إلى الإرتقاء بمستوى الخدمات الأمنية الجماهيرية، وتيسير الإجراءات، بما يسهم فى الحد من الكثافات بالمكاتب والإدارات الجغرافية التابعة للقطاعات الأمنية الخدمية، ومواكبة مسيرة العمل الوطنى فى ميكنة الخدمات الحكومية لرفع العناء عن كاهل المواطنين، ومتلقى تلك الخدمات، وفى ضوء تنامى وتزايد مهام الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، والتى يتنوع دورها فى تلقى الطلبات، وتقديم الخدمات ويمتد للمصريين والأجانب، سواء داخل البلاد أو المقيمين خارجها اتخاذ الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المترددين والمواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية بما يتماشى مع إحترام حقوق الإنسان .. وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية من المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة ، لتقديم كافة التيسيرات لهم.

وفي هذا الصدد استقبلت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية عدد من الحالات المرضية والإنسانية وكبار السن بمقرات الأقسام ، وتم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم.

وأكدت الداخلية مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين والمترددين الراغبين فى استخراج المستندات بكافة المواقع الشرطية.. كأحد الثوابت الجوهرية التى ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.