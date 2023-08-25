ختام فعاليات ورشة الفنون التشكيلية للمبدعين من أعضاء مراكز الشباب بالشرقية

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أن فعاليات الورشة شهدت تعليم المتدربين فن النحت البارز على الأسطح المستوية من الحجر أو الخشب أوالرخام أو الصلصال أو البراويز ومواد أخرى بحيث يبقى العنصر المنحوت متصل بالخلفية وبارز يمكن مشاهدته من جميع الزوايا وهو من الفنون الجميلة التى تحتاج إلى الصبر والدقة فى تنفيذها وذلك على يد نخبة من المدربين المتخصصين.

من جانبه، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الدورات التدريبية والندوات التثقيفية وورش العمل للشباب والفتيات بمختلف فئاتهم العمرية لصقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم ودمجهم بسوق العمل وخاصه الفتيات والمرأة المعيلة لفتح آفاق جديدة لهم للعمل وتعلم حرف جديدة.