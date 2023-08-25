ختام فعاليات ورشة الفنون التشكيلية للمبدعين من أعضاء مراكز الشباب بالشرقية

قال الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، إنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية قامت الإدارة العامة للشباب بالمديرية بتنظيم ورشة فنون تشكيلية لتعليم فن الحفر البارز بالرليف وذلك بنادي الموهوبين بمديرية الشباب والرياضة وبمشاركة 27 شاب وفتاه من أعضاء مراكز الشباب بإدارات (الزقازيق شرق - الزقازيق غرب – منيا القمح شرق – منيا القمح غرب - بلبيس شرق - بلبيس غرب - ههيا - الابراهيميه – أبو كبير) الرياضية.
وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أن فعاليات الورشة شهدت تعليم المتدربين فن النحت البارز على الأسطح المستوية من الحجر أو الخشب أوالرخام أو الصلصال أو البراويز ومواد أخرى بحيث يبقى العنصر المنحوت متصل بالخلفية وبارز يمكن مشاهدته من جميع الزوايا وهو من الفنون الجميلة التى تحتاج إلى الصبر والدقة فى تنفيذها وذلك على يد نخبة من المدربين المتخصصين.
من جانبه، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الدورات التدريبية والندوات التثقيفية وورش العمل للشباب والفتيات بمختلف فئاتهم العمرية لصقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم ودمجهم بسوق العمل وخاصه الفتيات والمرأة المعيلة لفتح آفاق جديدة لهم للعمل وتعلم حرف جديدة.
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