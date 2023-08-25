اليوم السابع
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حياة كريمة.. إنشاء مركز شباب عبد الأحد جمال الدين بقرية شرشابة بالغربية

الجمعة، 25 أغسطس 2023 03:00 ص
حياة كريمة.. إنشاء مركز شباب عبد الأحد جمال الدين بقرية شرشابة بالغربية مركز شباب الدكتور عبد الأحد جمال الدين
الغربية محمد طارق

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مشروعات عملاقة فى كافة المجالات يتم تنفيذها على أرض الواقع داخل قرى الريف المصرى، والتى ظلت مهمشة لسنوات طويلة دون النظر إليها، وكانت تفتقر العديد من الخدمات العامة والمرافق، ولكن سرعان ما تغير هذا الوضع الصعب بعد إطلاق مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف وتوفير الحياة الكريمة لسكانه.

 

رصد "اليوم السابع" خلال جولته داخل مركز ومدينة زفتى التابعة لمحافظة الغربية، أعمال إنشاء وتشطيب مركز شباب الدكتور عبد الأحد جمال الدين بمجلس قروى شرشابة، وذلك ضمن مشروعات التطوير التى تتم داخل 54 قرية 88 تابع لها، كمرحلة أولى من مبادرة حياة كريمة داخل المحافظة، والتى تم أختيار المركز ضمن 8 مراكز لتنفيذ تلك المشروعات الخدمية العملاقة، وذلك بتكلفة تتخطى 4 مليارات جنيه.

 

وفى هذا الصدد قال هشام السنباطى أحد شباب القرية لـ"اليوم السابع" إنهم كان يوجد لديهم مركز شباب ولكنهم كانوا يعانون من سوء أرضية الملعب وعدم وجود مبنى إدارى على مستوى عالى من الخدمة، موضحًا أن القرية بها العديد من المواهب الشابة فى كافة الرياضات الجماعية والفردية والتى تحتاج إلى أن يتم اكتشافها لخدمة الرياضة المصرية.

 

وأضاف أن القرية تحولت إلى مستوى عالى من الخدمات العامة فضلا عن توصيل المرافق وإنشاء محطة تحلية مياة شرب جديدة تخدم المجلس القروى بالكامل، مشيرًا إلى أن القرية هى قرية أم يتبعها العديد من القرى والعزب والتى كانت تعانى من نقص الخدمات وظلوا يحلموا لسنوات طويلة لتطويرها، حتى أن جاءت مبادرة حياة كريمة وطورت كل شبر ووفرت الحياة الكريمة للأجيال القادمة.

 

ومن جانبه أوضح محافظ الغربية، أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة جاءت لتحدث طفرة شاملة للبنية التحتية والخدمات كما تدعم المرأة الريفية فى محافظات الجمهورية من خلال توفير مشروعات صغيرة خالية من المخاطر ومبادرات لتطوير الكوادر النسائية المتميزة فى الريف.

 

ويذكر أن المشروع القومى "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصرى هو مشروع القرن والذى قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بتدشينه كمبادرة رئاسية فى بداية عام 2019 وتحول إلى مشروع قومى فى بداية عام 2021، حيث يتم تنفيذ 1000 مشروع داخل (54) قرية و(88) تابعا فى مركز زفتى بتكلفة إجمالية 4.4 مليار جنيه.

 

 

أرضي. ملعب مركز الشباب

 

أرضي. ملعب مركز الشباب

الملعب
الملعب

مركز شباب الدكتور عبد الاحد جمال الدين
مركز شباب الدكتور عبد الاحد جمال الدين

معلب مركز الشباب
معلب مركز الشباب
 

حياة كريمة

مشروعات حياة كريمة

مبادرة حياة كريمة

مركز شباب شرشابة

شرشابة

زفتي

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