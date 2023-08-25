اليوم السابع
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الجمعة، 25 أغسطس 2023 01:31 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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تونس والإمارات تبحثان تعزيز الاستثمارات فى العديد من المجالات

الجمعة، 25 أغسطس 2023 01:00 ص
تونس والإمارات تبحثان تعزيز الاستثمارات فى العديد من المجالات تونس - أرشيفية
أ ش أ

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بحث وزير الزراعة والموارد المائية والصيد البحري في تونس عبد المنعم بلعاتى مع سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بتونس إيمان أحمد السلامى، مجالات التّعاون بين البلدين في القطاع الزراعي خاصّة فيما يتعلّق بمعالجة المياه وتحليتها وقطاع تربية الخيول والعمل على تطوير الاستثمارات في القطاع العام والخاص.
 
وأكّد الوزير – بحسب بيان اليوم - ضرورة دفع الاستثمار في تونس وترجمة المقترحات إلى مشاريع على أرض الواقع، منوها ب حرصه على زيادة حجم صادرات زيت الزيتون والتمور نحو دولة الامارات العربية.
 
من جهتها، عبرت السفيرة عن استعداد بلادها لتطوير مجالات التّعاون مع تونس والعمل المشترك لمجابهة التحدّيات المتعلّقة بالأمن الغذائي خاصّة في ظلّ التّغيّرات المناخيّة.

تونس

اخبار تونس

عبد المنعم بلعاتى

الامارات

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