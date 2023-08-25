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تقليل الاغتراب.. استمرار إتاحة التسجيل لطلاب المرحلتين الأولى والثانية للتنسيق

الجمعة، 25 أغسطس 2023 10:42 ص
تقليل الاغتراب.. استمرار إتاحة التسجيل لطلاب المرحلتين الأولى والثانية للتنسيق تنسيق الجامعات
كتب محمد صبحى

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يواصل موقع التنسيق الإلكترونى فتح باب تسجيل الرغبات ضمن مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الأولى والثانية للتنسيق، حيث يتيح موقع التنسيق الإلكترونى للطلاب تسجيل الرغبات بمرحلة "التحويلات بين الكليات"، لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة (10%)، ويستمر حتى يوم الاثنين الموافق 28/8/2023، وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكترونى على شبكة الإنترنت، ووفقاً للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن والمتضمنة.

وأوضحت القواعد المنظمة لمرحلة تقليل الاغتراب أن يكون التحويل المناظر في حدود الحد الأدنى للقطاع، وأن يكون التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها، مع الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي، مؤكدا أن التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط، ولا توجد تحويلات ورقية، كما أن التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

وأكد مكتب التنسيق أن تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة. وفيما يخص التحويلات بين المعاهد، يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلي إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه، وفى ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.


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