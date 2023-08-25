اليوم السابع
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الجمعة، 25 أغسطس 2023 11:08 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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تعرف على رأس مال مجموعة بريكس (إنفوجراف)

الجمعة، 25 أغسطس 2023 09:15 م
تعرف على رأس مال مجموعة بريكس (إنفوجراف) مجموعة البريكس

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في يناير 2024، ستصبح مصر عضوا كامل العضوية في مجموعة بريكس التي تأسست سنة 2006 وعقدت أول مؤتمر لها في 2009 والذي ضم البرازيل وروسيا والهند والصين ثم جنوب افريقيا في 2010.

وتعمل بريكس على تشجيع التعاون التجاري والسياسي والثقافي بين دول المجموعة، ويأتي انضمام مصر والإمارات والسعودية وإيران واثيوبيا والأرجنتين في إطار سعي العديد من الدول للانضمام للبريكس رغبة في الاستفادة من المميزات السياسية والاقتصادية التي تتيحها ضمن بحث المجموعة عن إضافة شرعية دولية سياسيا واقتصاديا واعادة التوازن للقوي العالمية.

ويتساءل البعض عن رأس مال المجموعة؟

يبلغ 200 مليار دولار

100مليار دولار مخصصة كرأس مال لبنك بريكس الدولى للتنمية

100مليار دولار تمثل قيمة صندوق الاحتياطى النقدى

بنك البريكس هو خاص بأعضاء مجموعة البريكس

تمويل البنك يتألف من 50 مليار دولار

الـ 50 مليار الأخرى يتم توزيعها على الدول الخمس، حيث تدفع كل دولة 10 مليارات دولار

رأس مال مجموعة البريكس

بريكس

مصر في بريكس

مجموعة بريكس

مجموعة البريكس



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