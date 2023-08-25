تعرف على تفاصيل مشروع إنتاج مشتقات الميثانول باستثمارات 120 مليون دولار

تواصل الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات جهودها فى تنفيذ مشروعاتها البتروكيماوية وذلك فى إطار خطتها المحدثة لتعظيم القيمة المضافة للثروات البترولية والموارد الطبيعية المتاحة، حيث شهد مشروع إنتاج مشتقات الميثانول بميناء دمياط تقدمًا ملحوظًا لأعمال التصميمات الهندسية والتوريدات وفيما يلى أهم المعلومات المتعلقة بالمشروع وكانت كالتالى.

يهدف المشروع إلى تعظيم القيمة المضافة من الميثانول المنتج محليًا بشركة إيميثانكس ومادة اليوريا المنتجة بشركة موبكو لإنتاج 140 ألف طن سنويا من مشتقات الميثانول مثل اليوريا فورمالدهيد والنفثالين فورمالدهيد المسلفن والتى تعتمد عليها صناعات متعددة مثل الأسمدة والمواد اللاصقة، وأعمال العزل الحرارى وغيرها.

ويقع المشروع على أرض الشركة القابضة بميناء دمياط، وتبلغ التكلفة الاستثمارية 120 مليون دولار.

وتنفذ وزارة البترول والثروة المعدنية مشروعات حيوية ذات قيمة مضافة مرتفعة فى مجالات صناعة البتروكيماويات والتى تشهد زخمًا كبيرًا وتعمل على فتح افاق جديدة لمشروعات جديدة تضيف إلى القدرات الحالية لمصر فى هذه المجالان، حيث يستهدف قطاع البترول تنفيذ حزمة كبيرة من مشروعات البتروكيماويات الجديدة لزيادة القيمة المضافة وتوفير إنتاج محلى من الخامات المختلفة والمنتجات المتنوعة التى تدخل فى العديد من المجالات لتقليل الاستيراد وتوفير كميات للتصدير لرفع الفائض الدولارى.