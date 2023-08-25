وقال بوتين - وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية - "ستواصل روسيا بكل الطرق الممكنة تعزيز تطوير الاتصالات في مجال الرياضة والتبادلات الشبابية".



وأضاف الرئيس الروسي "سنكون سعداء بالترحيب بفرق من دول الاتحاد (بريكس) في البطولة الدولية ألعاب المستقبل التي ستقام العام المقبل في قازان " مشيرا إلى أن هذه المسابقات تعتبر مزيجا فريدا من التخصصات الرياضية الديناميكية مع ألعاب الفيديو والأجهزة التكنولوجية الأكثر شعبية.



وستقام البطولة المتعددة الرياضات "ألعاب المستقبل"، في قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية، في الفترة من 23 فبراير إلى 2 مارس 2024، وتم التوقيع على اتفاقية تنظيمها في يونيو 2022 في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.



يشار إلى أن "ألعاب المستقبل" هي بطولة دولية في 16 تخصصا مختلطا وتجمع بين الرياضات الإلكترونية والرياضات التقليدية وألعاب الفيديو وبطولات الواقع الافتراضي والواقع المعزز، فضلا عن مباريات كرة القدم التقليدية وكرة السلة والهوكي ومباريات فنون القتال المختلطة، كل ذلك في منصة واحدة.