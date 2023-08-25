

وذكر البيت الأبيض، في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني، اليوم السبت ، أن بايدن وزيلينسكي ناقشا بدء تدريب الطيارين المقاتلين الأوكرانيين وضمان الموافقة السريعة للدول الأخرى لنقل طائراتها من طراز /إف-16/ إلى أوكرانيا مجرد انتهاء تدريب الطيارين الأوكرانيين وتعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا.



وبالنيابة عن الشعب الأمريكي، أعرب الرئيس الأمريكي عن إعجابه بشجاعة وتضحيات الشعب الأوكراني الذي يقاتل من أجل حريته ومستقبله الآمن.



كما هنأ بايدن نظيره زيلينسكي بعيد استقلال أوكرانيا وإحياء ذكرى ثمانية عشر شهرًا منذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.