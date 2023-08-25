اليوم السابع: "مصر تكرم مبدعيها فى حفل استثنائى بمهرجان الدراما"

ينشر اليوم السابع، في عدده الصادر غدا السبت تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء فى الصفحة الأولى تحت عنوان، "مصر تكرم مبدعيها فى حفل استثنائى بمهرجان الدراما"، وفيه: 60 سنة دراما فى سماء العلمين.. وعيون الدنيا متابعانا.. المتحدة للخدمات الإعلامية تكرم اسم الراحل الشيخ صالح كامل لإسهاماته فى مجال الدراما والفن.. وعمرو الفقى: كان من أكبر الداعمين للفن المصرى تكريم كريم عبدالعزيز وهنيدى وماجد الكدوانى ولبنى عبدالعزيز.. جعفر العمدة يحصد نصيب الأسد من الجوائز.. ومنى زكى تفوز بجائزتين، والتفاصيل في الصفحة الرابعة من النسخة الورقية.

وداخل العدد ـ تسجيل خطوط المحمول بالرقم القومى للحصول على الكارت الموحد.

ـ "مدبولى" يتفقد مركز تحديث صناعة السيارات بجنوب أفريقيا .. ويؤكد:مصر تمتلك كل المقومات لخلق صناعة سيارات واعدة.



ـ مصر والسعودية والإمارات العرب فى "بريكس" ومستقبل واعد للشرق الأوسط.

ـ ميناء الأدبية يستقبل ريشا عملاقة لمحطات توليد الكهرباء من الرياح.



ـ إطلاق مشروع جديد لمحو الأمية الكربونية من خلال مكتب الاستدامة بجامعة القاهرة.

ـ "التعليم" تحظر تحويلات طلبة الثانوية العامة إلى لجان الغش