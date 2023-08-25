اليابان تطلق مسبارها المخصص لاستكشاف القمر قريبا

أعلنت شركة Mitsubishi Heavy Industries عن الموعد الذي سيتم فيه إطلاق مسبار SLIM الياباني المخصص لدراسة واستكشاف القمر.

وجاء في بيان صادر عن الشركة:"تقرر تغيير موعد إطلاق صاروخ H2A الذي سيحمل مسبار SLIM إلى الفضاء من 26 إلى 27 أغسطس الجاري".

وأضاف البيان:"تم تأجيل موعد الإطلاق بسبب سوء الأحوال الجوية في مركز تانيغاشيما الفضائي الواقع جنوب غرب اليابان، والذي سيطلق منه الصاروخ، وفي حال تأجيل العملية مرة أخرى فإن الموعد الاحتياطي سيكون ما بين 28 أغسطس و15 سبتمبر العام الجاري".

ويبلغ وزن مسبار SLIM الياباني 200 كلغ تقريبا، وارتفاعه 2.4 م، وحصل على تقنيات مشابهة لتلك المستخدمة في أنظمة التعرف على الوجوه لتساعده في دراسة حُفَر القمر وتضاريسه، فضلا عن تجهيزه بكاميرات خاصة يمكنها قياس كمية الحديد والعناصر الأخرى الموجودة في الصخور على سطح القمر.

ومن المفترض أن تستخدم البيانات التي سيحصل عليها المسبار الياباني في إطار برنامج Artemis الأمريكي لدراسة القمر.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة Ispace اليابانية كانت قد أطلقت في أبريل الماضي مسبار Hakuto-R القمري، والذي كان من المفترض أن يكون اول مسبار من صنع شركة خاصة يطلق إلى القمر، لكن المسبار تحطم وانقطع الاتصال به عند هبوطه على سطح القمر.