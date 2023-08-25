اليوم السابع
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الجمعة، 25 أغسطس 2023 04:45 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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"الوطني الفلسطيني" يدين اعتداء الاحتلال على المُصلين بالمسجد الأقصى

الجمعة، 25 أغسطس 2023 04:09 م
"الوطني الفلسطيني" يدين اعتداء الاحتلال على المُصلين بالمسجد الأقصى المسجد الأقصى
أ ش أ

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أدان المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الجمعة، بشدة اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المُصلين عند أبواب المسجد الأقصى المبارك.

ووصف المجلس، في بيان صادر عن رئاسته، الاعتداء بأنه انتهاك لحرية العبادة، محملا الاحتلال المسئولية عن إشعال المنطقة لتفجير الأوضاع، مضيفا أن الاقتحامات المتكررة من أفراد شرطة الاحتلال والمتطرفين والاعتداء على المصلين من أطفال ونساء وشيوخ وإصابة العديد منهم، هو استفزاز لملايين المسلمين وصب للزيت على النار.

وقال المجلس إن عدم اهتمام المجتمع الدولي وعدم محاسبة إسرائيل على جرائمها وانتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني، يعكس بشكل سافر التواطؤ مع جرائمها والتجاهل لكل قيم القانون الدولي.

وحيا المجلس الفلسطينيين في مدينة "القدس" المحتلة، والمرابطين والمصلين الذين يؤمون المسجد الأقصى، لدفاعهم عن الأقصى والمدينة المقدسة وتصديهم البطولي لجنود الاحتلال والمستوطنين.

 


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