اليوم السابع
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الجمعة، 25 أغسطس 2023 06:16 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الهجرة العراقية: عودة نحو 300 نازح إيزيدي إلى مناطقهم في سنجار

الجمعة، 25 أغسطس 2023 05:09 م
الهجرة العراقية: عودة نحو 300 نازح إيزيدي إلى مناطقهم في سنجار إيزيديين
أ ش أ

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أعلنت وزيرة الهجرة العراقية، ايفان فائق جابرو، اليوم الجمعة، عودة 292 نازحاً إيزيدياً من مخيمات دهوك إلى مناطقهم في سنجار.

وقالت الوزيرة - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز - "إن 292 نازحاً إيزيدياً عادوا بشكل طوعي من مخيمات النزوح في محافظة دهوك إلى مناطق سكناهم الأصلية في قضاء سنجار بمحافظة نينوى".

وأضافت جابرو أن العودة جاءت ضمن خطة الوزارة لإنهاء ملف النزوح في البلاد وتماشياً مع البرنامج الحكومي، بالتنسيق مع القوات الأمنية والحكومات المحلية في المحافظتين لتأمين عودتهم.

وأشارت إلى أن فرق الوزارة الميدانية مستمرة بتسجيل الأسر النازحة التي ترغب بالعودة الطوعية.

 

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