النيجر تسمح لبوركينا فاسو ومالى بالتدخل على أراضيها حال تعرضها لهجوم

قال بيان مشترك لوزارات خارجية النيجر وبوركينا فاسو ومالي فجر الجمعة، إن النيجر أصدرت إذناً للقوات المسلحة في بوركينا فاسو ومالي للتدخل في أراضيها في حال تعرضها لهجوم.
وهددت دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) بالتدخل العسكري في النيجر لاستعادة النظام الدستوري عقب الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد بازوم في 26 يوليو الماضي.
النيجر تسمح لبوركينا فاسو ومالى بالتدخل على أراضيها حال تعرضها لهجومالجمعة، 25 أغسطس 2023 08:00 ص
جيش النيجر - أرشيفية
وكالات
قال بيان مشترك لوزارات خارجية النيجر وبوركينا فاسو ومالي فجر الجمعة، إن النيجر أصدرت إذناً للقوات المسلحة في بوركينا فاسو ومالي للتدخل في أراضيها في حال تعرضها لهجوم.
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قال بيان مشترك لوزارات خارجية النيجر وبوركينا فاسو ومالي فجر الجمعة، إن النيجر أصدرت إذناً للقوات المسلحة في بوركينا فاسو ومالي للتدخل في أراضيها في حال تعرضها لهجوم.
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