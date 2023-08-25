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المفتى: دورات الإرشاد الزوجى تحمى الأسرة من التفكك والضياع

الجمعة، 25 أغسطس 2023 11:14 م
المفتى: دورات الإرشاد الزوجى تحمى الأسرة من التفكك والضياع شوقى علام
كتب محمد شرقاوى

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استعرض الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، تفاصيل أحدث النظم التي تطبقها الدار والتي تمكنه شخصيًّا من متابعة وتقييم منظومة الرد على الفتاوى، مشيدًا بالدور الذي يقوم به أمناء الفتوى، ومشيرًا إلى أنه يقوم بالتوقيع شخصيًّا على بعض الفتاوى كالتي ترسل للجهات والمؤسسات الرسمية.
 
وأكد المفتي خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، إن الدار مستمرة في الاهتمام بملف الأسرة وقايةً بتقديم المزيد من دورات الإرشاد الزواجي، وعلاجًا بحماية الأسرة من التفكك والضياع بتوضيح الحكم الشرعي المنضبط الذي يحافظ على الأسرة إيمانًا من الدار بأهمية الأسرة المستقرة؛ لأن ترابط المجتمع أساسه ترابط الأسرة، فإن لم تكن الأسرة مترابطة أصيب المجتمع بخلل شديد.
 
وتابع: هناك خطة من دار الإفتاء للتوسع في إنشاء فروع جديدة بالمحافظات؛ تسهيلًا على المواطنين بالمحافظات المختلفة من أجل الفتاوى التي تتطلب حضورًا أمام أمين الفتوى.

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