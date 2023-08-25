المجلس الوطنى الفلسطينى يرحب بالبيان الختامى لـ"بريكس"

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رحب المجلس الوطني الفلسطينى، الخميس، بالبيان الختامى لمؤتمر مجموعة قمة "بريكس" الخامس عشر الذي عقد فى جمهورية جنوب إفريقيا.

وقال المجلس -في بيان صادر عن رئاسته- إن هذا الموقف هو انتصار لعدالة القضية الفلسطينية، وتعبير عن الوقوف مع الشعب الفلسطيني في دفاعه عن حقوقه الوطنية المشروعة، وإدانة ورفض الاحتلال وممارساته الإجرامية في الأراضي المحتلة، وعربدة وجرائم المستوطنين بحق المدنيين الفلسطينين، وانتهاكاتهم المستمرة.

وشكر المجلس جميع الدول المشاركة في المؤتمر، وخاصة الدولة المضيفة، جنوب إفريقيا، التي وقفت دائما إلى جانب الحق الفلسطيني وإنهاء الاحتلال، ودعاها إلى الاستمرار في الضغط لدعم حقوق الشعب الفلسطيني بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال عن الأراضي الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.