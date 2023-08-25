الكويت.. العفو عن 98 سجينا بينهم 62 من السجن المركزى

وكالات

نقلت صحيفة السياسة الكويتية عن مصادر أمنية أن إدارة المؤسسات الإصلاحية أفرجت، عن نحو 98 شخصاً بينهم 62 من السجن المركزى، على أن يتم الإفراج عن المتبقين ممن شملهم تخفيض مدة العقوبة تباعاً بعد استكمال عقوبتهم وفي وقت الإفراج عنهم.

وأكدت المصادر أنَّ الوافدين المشمولين بالعفو سيُبعدون فوراً عن البلاد بعد تنفيذهم العقوبة.

وذكرت الصحيفة ان وزارة الداخلية نفذت المكرمة الأميرية السامية لمن شملهم العفو لسنة 2023 والبالغ عددهم نحو1012 شخصاً ما بين تخفيض عقوبات وإعفاء من الغرامات وبقية العقوبة.

وقالت مصادر أمنية: إن العفو الأميرى تضمن تخفيض العقوبة المقيدة وبقية المدة لـ508 أشخاص والاعفاء من الغرامات المالية لـ189 وفي سابقة للمرة الأولى العفو من الإبعاد من غير محددي الجنسية لـ315 شخصاً .