الكريز ينقى جسمك ويقوى مناعتك.. اعرف فوائد تناوله باستمرار

كتبت فاطمة ياسر

الكريز يعد من الفواكه المميزة ذات طعم مميز، كما أن تناولك له باستمرار يساهم بشكل كبير في حصولك على صحة جيدة وقوية، فلونه الأحمر ورائحته الخلابة تجعلك تشتهي تناولك له باستمرار، فالفواكه لها العديد من الفوائد التي تساعد على إمداد الجسم بالكثير من الفوائد، فأغلبها يحتوى على الألياف التى تساعد الجسم في التخلص من السموم المتراكمة داخله، كما أنها تساعد في التخلص من الدهون المتراكمة، وهذا يختلف تبعًا لنوعيه الفاكهة، ووفقًا للتقرير المنشور عبر موقع "healthlin" سنتعرف على أبرز الفوائد التي تحل علي الجسم عندما نتاول الكريز، ومنها:

- التخلص من السموم المتراكمة في الجسم.

- الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي والحد من التعرض لأي انتفاخ.

- تساعد في تنشيط الذاكرة والحد من الإصابة بالزهايمر.

- يساعد في تنظيم نسبة الكولسترول في الدم، ويحد من ارتفاع نسبته.

- يساعد علي التخلص من الماء الزائد في الجسم، حيث إنه يعتبر مدرًا للبول جيد.

- يعتبر علاجًا فعالاً لمن يعاني بالصداع النصفي.

- يحافظ على شباب الجسم ويحد من الإصابة بأعراض الشيخوخة.