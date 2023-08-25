اليوم السابع
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الجمعة، 25 أغسطس 2023 02:34 م
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القومى للمرأة يهنئ الرئيس السيسى لدعوة زعماء مجموعة البريكس بالإجماع لانضمام مصر

الجمعة، 25 أغسطس 2023 02:16 م
القومى للمرأة يهنئ الرئيس السيسى لدعوة زعماء مجموعة البريكس بالإجماع لانضمام مصر الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة
كتب محمود راغب

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تقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى ، وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهانى إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والشعب المصرى، لدعوة زعماء مجموعة البريكس بالإجماع لانضمام مصر لعضوية المجموعة فى الأول من يناير 2024.

وأشارت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس، إلى أن دعوة مصر لعضوية دائمة فى "بريكس" بحلول يناير 2024 تؤكد قوة علاقات مصر الدولية على المستويين السياسي والاقتصادي، موضحة أن تلك العضوية سوف تتيح العديد من المنافع الاقتصادية على الدولة المصرية، أبرزها تنمية الصادرات والتجارة وتخفيف الضغط على الدولار وتقليل حجم السلع المستوردة من الخارج، مؤكدة أن هذا القرار سوف يساهم فى دفع الاقتصاد المصري للأمام باعتبار تجمع البريكس من أكبر التجمعات الاقتصادية في العالم.

تجدر الإشارة إلي أن مجموعة "بريكس" (BRICS) هو تكتل اقتصادي عالمي بدأت فكرة تأسيسه في سبتمبر 2006، ويضم هذا التكتل 5 دول تعد صاحبة أسرع نمو اقتصادي في العالم، وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. وكلمة "بريكس" (BRICS) بالإنجليزية عبارة عن اختصار يضم الحروف الأولى لأسماء هذه الدول، ومن المتوقع بحلول عام 2050 أن تنافس اقتصادات هذه الدول اقتصاد  أغنى الدول في العالم حاليا.


القومى للمراه

المجلس القومى للمرأة

الرئيس السيسى

بريكس



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