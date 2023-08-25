"القومى للبحوث" يٌنظم قافلة توعوية عن طرق معالجة الصرف الصناعى بمصانع بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

نظمت لجنة تنمية المجتمع بالمركز القومي للبحوث قافلة توعوية داخل أحد المصانع فى إنتاج الخميرة بالمنطقة الصناعية بياض العرب بمحافظة بنى سويف، تحت إشراف الدكتور حسين درويش قائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث والدكتورة نبيلة عبد المقصود رئيس لجنة التنمية المجتمعية بالمركز القومي للبحوث.

وقالت الدكتورة فاطمة الزهراء منسق المركز القومي للبحوث بمحافظة بنى سويف، إنه تم تنظيم قافلة توعية للعاملين بأحد مصانع إنتاج الخميرة بمحافظة بنى سويف، وذلك مشاركة مجتمعية للمركز القومي للبحوث بربط العلم والتكنولوجيا بالمجتمع وجميع مؤسسات الدولة وتوظيف البحث العلمي لخدمة الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) وربط البحث العلمي بالصناعة.

وأضافت الدكتورة فاطمة الزهراء، أن القافلة التوعوية تحدثت عن طرق معالجة الصرف الصناعي والحد من التلوث البيئي، مشيرة إلى أنه حاضر فى القافلة الدكتور محمد عبد الله والدكتور محمد محمود من المركز القومي للبحوث، بحضور الدكتور محمد علي منسق معهد بحوث البيئة والتغيرات المناخية بالمركز.

وأضافت الدكتورة فاطمة الزهراء، يعد الربط بين مؤسسات البحث العلمي والصناعة من العوامل الهامة في جعل الاقتصاد المصري أكثر تنافسية على الصعيد العالمي، وذلك لزيادة القدرة على تحويل المبتكرات إلى منتجات صناعية وتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية وتصدير المنتجات الصناعية عالية القيمة، مشيرة إلى أنه تضم محافظة بني سويف مناطق صناعية ضخمة و مستثمرين من داخل وخارج مصر في قطاعات مختلفه و صناعات تصدير كبيرة لمختلف الدول.