القوات الروسية تدمير 42 طائرة مسيرة أوكرانية وصاروخ إس-200

أحمد علوى

قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها دمرت 42 طائرة مسيرة فوق شبه جزيرة القرم في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها صباح اليوم الجمعة: "هذه الليلة تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لشن هجمات إرهابية بطائرات بدون طيار على أراضي روسيا".

وأوضح البيان، أن أنظمة الدفاع الجوي رصدت 42 طائرة بدون طيار، وقامت بتدمير 9 منها فوق أراضي شبه جزيرة القرم، كما تم تعطيل 33 مسيرة أخرى بوسائل الحرب الإلكترونية، وتحطمت المسيرات الأوكرانية دون الوصول إلى الهدف.

وفي وقت سابق، أفاد حاكم سيفاستوبول، ميخائيل رازفوجايف، عبر تلجرام، بتدمير عدد من الطائرات بدون طيار فوق مياه البحر الأسود في منطقة رأس خيرسونيس بسيفاستوبول.

وأضاف أن خدمات الطوارئ لم تسجل أي أضرار في البنية التحتية المدنية جراء الحادث.

والاثنين الماضي أعلنت الدفاع الروسية إحباط هجوم أوكراني بطائرتين مسيرتين بالقرب من شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا عام 2014.