اليوم السابع
Ads
الجمعة، 25 أغسطس 2023 10:09 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

القوات الروسية تدمير 42 طائرة مسيرة أوكرانية وصاروخ إس-200

الجمعة، 25 أغسطس 2023 09:00 ص
القوات الروسية تدمير 42 طائرة مسيرة أوكرانية وصاروخ إس-200 الدفاع الروسية
أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها دمرت 42 طائرة مسيرة فوق شبه جزيرة القرم في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها صباح اليوم الجمعة: "هذه الليلة تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لشن هجمات إرهابية بطائرات بدون طيار على أراضي روسيا".

وأوضح البيان، أن أنظمة الدفاع الجوي رصدت 42 طائرة بدون طيار، وقامت بتدمير 9 منها فوق أراضي شبه جزيرة القرم، كما تم تعطيل 33 مسيرة أخرى بوسائل الحرب الإلكترونية، وتحطمت المسيرات الأوكرانية دون الوصول إلى الهدف.

وفي وقت سابق، أفاد حاكم سيفاستوبول، ميخائيل رازفوجايف، عبر تلجرام، بتدمير عدد من الطائرات بدون طيار فوق مياه البحر الأسود في منطقة رأس خيرسونيس بسيفاستوبول.

وأضاف أن خدمات الطوارئ لم تسجل أي أضرار في البنية التحتية المدنية جراء الحادث.

والاثنين الماضي أعلنت الدفاع الروسية إحباط هجوم أوكراني بطائرتين مسيرتين بالقرب من شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا عام 2014.

 

 


وزارة الدفاع الروسية

روسيا

الدفاع الجوى الروسى

اخبار العالم



الموضوعات المتعلقة

الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية فشلت فى اختراق خطوط الدفاع وتكبدت خسائر فادحة

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 05:06 م

العالم هذا الصباح.. لافروف: الدبلوماسية بين الأحزاب لها دور متزايد الأهمية فى ظل تصرفات الغرب.. الدفاع الروسية: رصد طائرتين مسيرتين بعملية استطلاع قرب شبه جزيرة القرم.. إدارة بايدن تقدم تمويلا إضافيا لأوكرانيا

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 09:00 ص

الدفاع الروسية: رصد طائرتين مسيرتين أثناء عملية استطلاع قرب شبه جزيرة القرم

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 11:13 م

الدفاع الروسية: تدمير زورق أوكرانى قرب منصات لاستخراج الغاز بالبحر الأسود

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 08:35 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة