القناة الوثائقية تعيد عرض الفيلم الوثائقى "شامبليون".. فيديو

أعادت القناة الوثائقية، عرض الفيلم الوثائقى "شامبليون" ضمن سلسة الأفلام الوثائقية المميزة التى تعرضها القناة، ويستعرض اكتشاف عالم المصريات "شامليون" للحضارة المصرية وفك شفرة اللغة المصرية القديمة.

واستعرض الفيلم الوثائقى، مسيرة حياة شامليون فى مصر، وماذا قال عن الحضارة المصرية القديمة، وكذلك ماذا قال عن الملك رمسيس الثانى.

وعرض الفيلم الوثائقى حفل نقل المومياوات المصرية، وردود الأفعال العالمية على هذا الحفل التى أشادت بحكم الإبهار فيه. واستعرض الفيلم الوثائفى، آراء عدد من خبراء الآثار العالميين، الذين كشفوا جهود شامبليون فى اكتشاف الحضارة المصرية، مؤكدين أنه كان سيسعد بوجه رمسيس الثانى.

واستعرض الفيلم الوثائقى "شامبليون" الذى عرض على القناة الوثائقية، تفاصيل التماثيل الاثرية فى معبد أبو سمبل، واكتشافاته عن رمسيس الثانى وحياته.

كشف أيضا عن كيفية حكم الملك رمسيس الثانى مصر، والجهود التى بذلها لحماية البلاد، حيث كان توازن البلاد مسئولية الملك الذى فعل ذلك بإعادة ترسيم الحدود.