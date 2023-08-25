اليوم السابع
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القبض على المتهم بإلقاء حجارة على القطارات

الجمعة، 25 أغسطس 2023 12:15 م
القبض على المتهم بإلقاء حجارة على القطارات قطار - أرشيفية
كتب ـ محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بإصابة (سيدة، مقيمة بمحافظة البحيرة) بجرح قطعى بالفم أثناء جلوسها على مقعد بجوار نافذة مفتوحة بأحد قطارات (القاهرة / الإسكندرية)، وذلك لقيام شخص مجهول بإلقاء حجر على القطار حال سيره بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية ونزولها عقب ذلك لتلقى العلاج اللازم بأحد المستشفيات.
 
أسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (له معلومات جنائية ، مقيم بالقليوبية) .
 
بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على إثر مشادة كلامية حدثت بينه وآخر وقيامه بإلقاء حجر تجاهه،إلا أنه أصاب السيدة المشار إليها بالخطأ حال استقلالها القطار.

القاء الحجاره

التعدى على قطارات

وزاره الداخليه

اخبار الحوادث



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