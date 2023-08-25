اليوم السابع
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الجمعة، 25 أغسطس 2023 04:45 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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العراق يؤكد سيادته الوطنية ومنع التجاوزات على أراضيه

الجمعة، 25 أغسطس 2023 03:47 م
العراق يؤكد سيادته الوطنية ومنع التجاوزات على أراضيه محمد شياع السودانى
أحمد علوى

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بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مع رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والبيئية في البلاد.

وحسب وكالة الأنباء العراقية، جاء ذلك خلال لقائهما، أمس الخميس.

وخلال اللقاء، أكد الجانبان على دعم جهود الحكومة في تنفيذ برنامجها وفقًا للأولويات الخاصة بترسيخ الأمن والاستقرار وتلبية احتياجات المواطنين، بما يحقق التنمية المستدامة.

وناقش الطرفان أيضا الاستعدادات لإجراء انتخابات مجالس المحافظات، نهاية العام الحالي، وأهمية مشاركة العراقيين في هذه الممارسة الديمقراطية، والعمل على ضمان شفافيتها ونزاهتها.

وتطرق رئيسا الجمهورية ومجلس الوزراء إلى مسألة أمن الحدود، إذ تم تأكيد منع التجاوزات على الأراضي العراقية والسيادة الوطنية، فضلًا عن مناقشة أزمة المياه في البلاد وتداعياتها على حياة المواطنين.

كما استعرضا آخر المستجدات والتطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي، ودور العراق في تقريب وجهات النظر وتعزيز الأمن والسلام بين دول المنطقة.

 


العراق

محمد شياع السودانى

الرئيس العراقى



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