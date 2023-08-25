العراق يؤكد سيادته الوطنية ومنع التجاوزات على أراضيه

أحمد علوى

بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مع رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والبيئية في البلاد.

وحسب وكالة الأنباء العراقية، جاء ذلك خلال لقائهما، أمس الخميس.

وخلال اللقاء، أكد الجانبان على دعم جهود الحكومة في تنفيذ برنامجها وفقًا للأولويات الخاصة بترسيخ الأمن والاستقرار وتلبية احتياجات المواطنين، بما يحقق التنمية المستدامة.

وناقش الطرفان أيضا الاستعدادات لإجراء انتخابات مجالس المحافظات، نهاية العام الحالي، وأهمية مشاركة العراقيين في هذه الممارسة الديمقراطية، والعمل على ضمان شفافيتها ونزاهتها.

وتطرق رئيسا الجمهورية ومجلس الوزراء إلى مسألة أمن الحدود، إذ تم تأكيد منع التجاوزات على الأراضي العراقية والسيادة الوطنية، فضلًا عن مناقشة أزمة المياه في البلاد وتداعياتها على حياة المواطنين.

كما استعرضا آخر المستجدات والتطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي، ودور العراق في تقريب وجهات النظر وتعزيز الأمن والسلام بين دول المنطقة.