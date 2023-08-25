الصحة العالمية: الإبلاغ عن 1.5 مليون إصابة بـ"كورونا" آخر 28 يوما

كتبت أمل علام

قالت منظمة الصحة العالمية، إنه تم الإبلاغ عما يقرب من 1.5 مليون حالة إصابة جديدة بالفيروس، وأكثر من 2000 حالة وفاة وذلك في الـ28 يومًا الماضية في الفترة من 24 يوليو إلى 20 أغسطس الجاري، بزيادة قدرها 63%.

وقالت المنظمة - في تحديث لها اليوم حول وضع انتشار فيروس كورونا حول العالم - أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 769 مليون حالة مؤكدة للإصابة وأكثر من 6.9 مليون حالة وفاة على مستوى العالم، منذ بداية الوباء حتى 20 أغسطس الجاري.

وأضافت المنظمة أن 3 أقاليم تابعة لمنظمة الصحة العالمية أبلغت عن زيادات في عدد الحالات في حين أبلغ إقليمان عن انخفاض وأبلغت 4 أقاليم عن انخفاض في عدد الوفيات في الوقت الذي أبلغ إقليم شرق البحر الأبيض المتوسط عن زيادة في عدد الوفيات.

وأكدت المنظمة الدولية أن الحالات المبلغ عنها لا تمثل معدلات الإصابة بدقة بسبب انخفاض الاختبارات والإبلاغ على مستوى العالم.