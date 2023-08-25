السيطرة على حريق فى ميكروباص أمام فندق بقرية فنارة بالإسماعيلية.. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

نجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الإسماعيلية فى السيطرة على حريق اندلع في سيارة ميكروباص أمام أحد الفنادق بقرية فنارة التابعة لمركز ومدينة فايد فى محافظة الإسماعيلية دون خسائر بشرية.

تلقي المركز الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة بالإسماعيلية برئاسة اللواء مهندس هنرى إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ للشبكة اخطار يفيد بنشوب حريق في سيارة مكروباص أمام إحدى الفنادق الواقعة في قرية فنارة التابعة لمركز ومدينة فايد.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحريق ونجحت قوات الحماية المدنية والإطفاء والتدخل السريع بمديرية أمن الإسماعيلية فى السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية.

جارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق.



الحادث (1)



الحادث (2)



الحادث (3)



الحادث (4)



جانب من الحادث (1)



جانب من الحادث (2)



جانب من الحادث (3)



جانب من الحادث (4)







