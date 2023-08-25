"الزراعة" تقدم نصائح لمزارعى الرمان أبرزها تقليل الرى فى مرحلة نضج الثمار

كتبت أسماء نصار

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي الرمان مراعاتها، خلال شهر أغسطس، حيث أعد مادتها العلمية معهد بحوث البساتين.

وتمثلت توصيات الأصناف المبكرة من محصول الرمان فى الآتى:

1- تقليل الري عند دخول الثمار في مرحلة النضج.

2- معرفة علامات اكتمال نمو الثمرة وهى:

وصول الثمار إلى الحجم المعروف للصنف.

تحول لون القشرة الخارجية للثمرة إلى اللون المميز للصنف.

تحول لون الحبوب إلى اللون المميز للصنف.

تعطى الثمار صوت معدني عند الطرق عليها.

3- جمع الأصناف المبكرة خصوصا الثمار التي وصلت لمرحلة النضج والجمع يتم على مراحل.

4- الاهتمام بإضافة التسميد البوتاسى خلال عملية الرى.

-5 رش الأشجار بالعناصر الصغرى يتم الرش بالسماد المكون من 400جم حديد مخلبي + 200جم منجنيز مخلبي + 200جم زنك مخلبي + 300 جم يوريا لكل 600 لتر ماء.

6- تنظيم عملية الري (عدم تعطيش الاشجار ثم الري الغزير خصوصا في الأراضي القديمة) .

7- رش مبيد لمقاومة دودة الثمار .

8- رش كالسيوم بورون.