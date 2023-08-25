اليوم السابع
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الداخلية تكشف قضية كسب غير مشروع بـ20 مليون جنيه

الجمعة، 25 أغسطس 2023 12:13 م
الداخلية تكشف قضية كسب غير مشروع بـ20 مليون جنيه حملات أمنية_أرشيفية
كتب ـ محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (موظف بإحدى الجهات الحكومية - مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية) لتربحه من أعمال وظيفته وتكوينه ثروة مالية من جراء ذلك لا تتناسب مع طبيعة عمله بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء (العقارات والأراضى الزراعية والسيارات)، وكذا إخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها بحسابات خاصة به ببعض البنوك.
 
وقدرت أفعال الكسب التى قام بها المذكور بمبلغ (20) مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية

كسب غير مشروع

الأموال العامة

الجريمة المنظمة



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